Anyaország :: 2026. június 16. 10:23 ::

A Mol-csoport líbiai tengeri kutatásról írt alá termelésmegosztási megállapodást

A Mol-csoport termelésmegosztási megállapodást írt alá líbiai tengeri kutatásról, amely szeizmikus adatgyűjtést és egy kutatófúrást is magában foglal - közölte a vállalat kedden a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

A tájékoztatás szerint a Mol-csoport termelésmegosztási megállapodást írt alá vegyesvállalati partnereivel, a Repsollal és a Türkiye Petrolleri A.O.-val (TPAO) a Földközi-tenger egyik offshore kutatási területére, amelyre korábban kutatási engedélyt szerzett. Az észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez, és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából.

A termelésmegosztási megállapodás aláírása fontos mérföldkő a líbiai kutatási tevékenységek előmozdítása szempontjából. A Mol-csoport az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre. A Repsollal és a TPAO-val együtt a Mol-csoport közös ajánlatot nyújtott be az úgynevezett O7-es offshore blokkra és elnyerték a jogot a szénhidrogén-kutatásra.

Az O7-es blokk több mint 10 300 négyzetkilométer tengeri területet fed le, vízmélysége meghaladja az 1500 métert, Bengázi városától mintegy 140 kilométerre északnyugatra található. A O7-es blokkra vonatkozóan vállalt minimális munkaprogram szeizmikus adatgyűjtést és egy kutatófúrást foglal magában.

A közleményben Marton Zsombor, a Mol-csoport Kutatás-Termelés ügyvezető igazgatója kifejtette, a Repsollal és a TPAO-val közös projektjük a termelésmegosztási megállapodás aláírásával új szakaszba lépett. Ez egyúttal újabb mérföldkövet jelent a líbiai olaj- és gázipar megerősítésében. Líbia stratégiai jelentőséggel bír Európa számára és Észak-Afrika egyik kiemelkedő tengeri kutatási lehetőségét kínálja.

Hozzátette, elkötelezettek amellett, hogy szakértelmünkkel hozzájáruljanak Líbia gazdaságához, miközben egy új forrással erősítik Közép- és Kelet-Európa energiabiztonságát.

A Mol az MTI-nek kedden eljutatott közleményében felidézte, hogy a Mol-csoport 2026 januárjában új stratégiai partnerséget kötött Líbia Nemzeti Olajtársaságával (NOC), ami jelentős lépést jelent a nemzetközi olaj- és gázipari együttműködés bővítése felé. A partnerek célja a szakmai tapasztalatok megosztása, a technológiai együttműködés elmélyítése, valamint olyan új üzleti lehetőségek azonosítása, amelyek erősítik mindkét társaság nemzetközi jelenlétét és jövőbeli növekedését.

A Mol-csoport nemzetközi portfóliójának részeként a vállalat tíz országban rendelkezik kőolaj- és földgázkutatási, illetve -termelési eszközökkel, amelyből nyolc országban folytat termelést: Horvátországban, Azerbajdzsánban, Irakban, Kazahsztánban, Oroszországban, Pakisztánban, Egyiptomban és Magyarországon. A Mol azonban tovább kívánja erősíteni nemzetközi portfólióját és további stratégiai partnerségek kialakítására törekszik. Ennek megfelelően együttműködési megállapodásokat írt alá a kazahsztáni nemzeti olajtársasággal, az azerbajdzsáni nemzeti olajtársasággal, Törökország nemzeti olajvállalatával és Líbia Nemzeti Olajvállalatával.

A Mol a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriás kibocsátója, részvényei árfolyama kedden a kereskedés nyitása után nem sokkal 1,28 százalékkal, 3808 forintra emelkedett, az utóbbi egy évben pedig 2642 és 4472 forint között változott.