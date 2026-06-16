Anyaország, Videók :: 2026. június 16. 16:52 ::

Saját lányát ütötte el egy száguldozó apa Újszászon

A Szolnoki Járási Ügyészség közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat egy 45 éves újszászi férfival szemben, aki eltúlzott sebessége miatt megcsúszott, és elütötte a vele szemben sétáló lányát.

A vád szerint a sofőr 2024 szeptemberében Újszászon közlekedett 86-95 km/óra sebességgel. Az eltúlzott sebesség miatt a kocsi áttért az út bal oldalára, ekkor a férfi észlelte a vele szemben az út jobb szélén sétáló lányát. Az apa vészfékezett, aminek következtében az autó keresztbe fordult, és elütötte a nőt.

A sértett a baleset során 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A férfi magatartásával megszegte a KRESZ sebességhatárokra vonatkozó szabályát.

Az ügyészség honlapján közölte: a férfival szemben felfüggesztett fogházbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta. Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság fog döntést hozni.

A vádlott eltúlzott sebességgel való közlekedését és annak következményét a település két térfigyelő kamerája rögzítette: