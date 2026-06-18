Anyaország :: 2026. június 18. 15:10 ::

Elbúcsúztatták a Mi-24 harci és Mi-17 szállító helikoptereket

Szolnokon, a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandárnál hivatalosan is búcsút vettek a Mi-24 harci és Mi-17 szállító helikopterektől - írta a Honvédelmi Minisztérium (HM) a Facebook-oldalán csütörtökön.

Megfogalmazásuk szerint a legendás helikoptertípusok évtizedeken át szolgálták a Magyar Honvédséget, meghatározó szerepet játszva a magyar katonai repülés történetében.

Hozzátették: helyüket a korszerű H145M és H225M helikopterek vették át, amelyek modernebb technológiájukkal hatékonyabban támogatják Magyarország biztonságát, a katasztrófavédelmi feladatokat és a szövetségi kötelezettségek teljesítését.

"Az esemény egy korszak végét és egy új, modern helikopteres képességekre épülő időszak kezdetét jelképezi" - tették hozzá.

A honvedelem.hu a helikopterek szerdai búcsúztatása kapcsán felidézte: a Mi-24-es helikoptereket 1978-ban állították rendszerbe Magyarországon, először a PAJZS-79 gyakorlat keretében mutatkoztak be, majd 1980-ban került sor az első éleslövészetükre. A nyolcvanas években 39 Mi-24-es volt szolgálatban.

A helikopterek nemcsak külszolgálaton és gyakorlati kiképzésben vettek részt, hanem feltűntek a filmvásznon is, a Die Hard amerikai akciófilm Magyaroroszágon forgatott ötödik részében felrobbantottak egy korábban megsérült példányt, illetve a 333-as "oldalszámú" is feltűnt a filmben.

A Mi-17-es modellcsalád a megbízhatóságáról vált ismertté. A Magyar Honvédség kötelékébe 1987-ben érkeztek meg az első példányok, összesen hét darabot vásároltak belőle. A modell több mint három évtizedes szolgálata során személy- és teherszállítási feladatokat látott el, szolgált nemzetközi missziókban, de olyan képességeket is ellátott, mint a kutató-mentő feladatok, egészségügyi kiürítés, illetve tűzoltási- és ejtőernyős ugrások támogatása.

(MTI)