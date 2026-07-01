Anyaország :: 2026. július 1. 08:38 ::

KSH: a kormányzati szektor GDP-arányos hiánya 9 százalék volt az első negyedévben

Az előzetes adatok szerint 2090 milliárd forint, a GDP 9,0 százaléka volt a kormányzati szektor 2026. I. negyedéves hiánya. Az előző év azonos időszakához képest 838 milliárd forinttal, GDP-arányosan 3,1 százalékponttal lett magasabb a hiány - közölte a Központi Statisztikai Hivatal szerdán.

Az első negyedévben a központi kormányzat hiánya 2492 milliárd forint volt, míg a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítási alapok 373 és 28 milliárd forintos többlettel zártak.

A kormányzati szektor bevétele 9327 milliárd, kiadása 11 417 milliárd forintot tett ki ebben az időszakban.

2025 azonos időszakához képest a bevételek 960 milliárd forinttal, 11,5 százalékkal nőttek.

A termelési adók 136 milliárd forinttal, 3,9 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. Ebből az áfabevétel emelkedése 133 milliárd forint, 7,1 százalék volt.

A jövedelemadó-bevételek 171 milliárd forinttal, 11,6 százalékkal bővültek.

A társadalombiztosítási hozzájárulások 321 milliárd forinttal, 14,6 százalékkal nőttek. Az egyéb bevételek 331 milliárd forinttal, 27,1 százalékkal emelkedtek.

A kiadások 1798 milliárd forinttal, 18,7 százalékkal nőttek. A kifizetett munkavállalói jövedelem 841 milliárd forinttal, 38,5 százalékkal növekedett. A folyó termelőfelhasználás 151 milliárd forinttal, 10,4 százalékkal emelkedett. A pénzbeni társadalmi juttatások 404 milliárd forinttal, 15,1 százalékkal lettek magasabbak.

A kamatkiadások 5,9 milliárd forinttal, 0,7 százalékkal nőttek.

A bruttó állóeszköz-felhalmozás 134 milliárd forinttal, 26,2 százalékkal esett vissza.

A kormányzati szektor egyéb kiadásai 530 milliárd forinttal, 27,8 százalékkal nőttek az első negyedévben a tavaly azonos időszakival összehasonlítva - írta a KSH.

(MTI)