Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter 2025. február 18. és 21. közötti amerikai útjára majdnem 246 millió forintért béreltek magánrepülőt, derült ki a 444 által beadott közérdekű adatigénylésből.
Ez volt az az út, amikor Szijjártó nemcsak repülővel, hanem vonattal is utazott Amerikában: New York és Washington között letette a magángépet, és vonatra szállt. Előtte novemberben viszont megint csak repkedett, egy kétnapos Fülöp-szigeteki út akkor 181 millió forintba került.
Az Átlátszó a szóban forgó amerikai útról aztán kiderítette, hogy ugyan Szijjártó valóban vonattal utazott New York és Washington között, az a magánrepülő, amivel New Yorkba repült, követte Washingtonba is.
Szijjártó repülővel megtett kilométereinek száma egyébként évről évre nőtt, 2023-ban az 541 448 kilométeres határt is átlépte, sőt abban az évben már szeptember közepére annyit repült, mint a Föld és a Hold közötti átlagtávolság.
(Telex)