Anyaország :: 2026. július 1. 10:24 ::

Majdnem 246 millió forintból utazott tavaly magángépen New Yorkba Szijjártó

Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter 2025. február 18. és 21. közötti amerikai útjára majdnem 246 millió forintért béreltek magánrepülőt, derült ki a 444 által beadott közérdekű adatigénylésből.



Ezt a magángépet használta Szijjártó 246 millióért (forrás: Flickr)

Ez volt az az út, amikor Szijjártó nemcsak repülővel, hanem vonattal is utazott Amerikában: New York és Washington között letette a magángépet, és vonatra szállt. Előtte novemberben viszont megint csak repkedett, egy kétnapos Fülöp-szigeteki út akkor 181 millió forintba került.

Az Átlátszó a szóban forgó amerikai útról aztán kiderítette, hogy ugyan Szijjártó valóban vonattal utazott New York és Washington között, az a magánrepülő, amivel New Yorkba repült, követte Washingtonba is.

Szijjártó repülővel megtett kilométereinek száma egyébként évről évre nőtt, 2023-ban az 541 448 kilométeres határt is átlépte, sőt abban az évben már szeptember közepére annyit repült, mint a Föld és a Hold közötti átlagtávolság.

(Telex)