Anyaország :: 2026. július 1. 10:07 ::

Sulyok Tamás máris aláírta a Tisza-kormány újabb kulcstörvényeit

Kedden késő este jelent meg a legfrissebb Magyar Közlöny, amelyben Sulyok Tamás államfő kihirdette a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról és költségtérítésük megszüntetéséről szóló, kedd délelőtt megszavazott törvényt.

Utóbbi így már július 1-jén, szerdán 0 órakor hatályba is lépett, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése pedig július 15-én élesedik.

A köztársasági elnök a rendelkezésére álló idő kihasználása nélkül, rögtön aláírta a jogszabályokat, vagyis eddig minden törvényt kihirdetett, illetve minden kinevezést aláírt, amire a Tisza-kormány kérte.

Ketyeg az óra



Mint arról portálunk is beszámolt, Magyar Péter ismertette az úgynevezett Tisztítótűz művelet részleteit, amelynek részeként nemcsak a köztársasági elnök leváltását kezdeményezik, hanem több más alkotmányos és intézményi változtatást is végrehajtanának.

A tervezet szerint a jelenlegi Alaptörvény helyett egy új alkotmány előkészítése is elindulhat, emellett 12 vagy 8 évben maximálnák az országgyűlési képviselők mandátumának hosszát, 70 éves felső korhatárt vezetnének be az alkotmánybíráknak, valamint létrehoznák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalt.

A Magyar Helsinki Bizottság azt javasolta a kormánynak, hogy hosszabbítsa meg az Alaptörvény 17. módosításának társadalmi egyeztetésére biztosított határidőt, mert az ötnapos véleményezési idő nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, és nem biztosít elegendő időt a társadalmi részvételre. A szervezet bírálta a módosítás több elemét, hiányolja a javaslatok részletes indoklását, miközben egyes, a jogállamiság helyreállítását szolgáló változtatásokat – indokolás mellett – támogathatónak tart, írja az Index.