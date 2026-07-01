Külföld :: 2026. július 1. 07:52 ::

Az amerikai alelnök szerint aggasztó a Vatikán bevándorlással kapcsolatos álláspontja

Aggasztónak nevezte a Vatikán bevándorlással kapcsolatos álláspontját J.D. Vance amerikai alelnök, miután XIV. Leó pápa többször is kifejezte nemtetszését Donald Trump amerikai elnök bevándorlásellenes intézkedéseivel kapcsolatban.

XIV. Leó, az első amerikai származású pápa, "mélyreható elmélkedésre" szólította fel az Egyesült Államokat azzal kapcsolatban, hogy miképpen kezelik a migránsokat Trump elnöksége alatt. A Trump-kormányt "rendkívül tiszteletlennek" nevezte a bevándorlókkal szemben, és bírálta az általa embertelennek nevezett bánásmódot.

"Úgy gondolom, hogy a Vatikánból származó néhány kijelentés, különösen a bevándorlási kérdés kapcsán, aggasztó volt, és végső soron nem értek egyet velük" - fejtette ki Vance az amerikai Fox News tévécsatornán.

Az alelnök azoknak a katolikus vezetőknek, akik nem értenek egyet a bevándorlási politikájukkal, azt üzente: kész párbeszédet folytatni velük, ugyanakkor arra kérte őket, ne feledjék, hogy a tömeges bevándorlásnak is vannak áldozatai.

Trump határozott bevándorlásellenes fellépést és kitoloncolási kampányt folytat, amely a jogvédő szervezetek szerint megsérti a szólásszabadságot és a tisztességes eljáráshoz való jogot, ráadásul bizonytalan környezetet teremt, különösen az etnikai kisebbségek számára.

Trump, aki kritikus Leó megítélésében, azt állítja, célja a belbiztonság javítása és az illegális bevándorlás visszaszorítása.

XIV. Leó pápa más, Trump által folytatott politikákat is bírált. A Vatikán elutasította, hogy csatlakozzon Trump Béketanács nevű kezdeményezéséhez Gáza ügyében. Továbbá bírálta az iráni háborút, és nemrég dicsérte a Washington és Teherán közötti ideiglenes megállapodást, amelytől azt reméli, hogy véget vet a konfliktusnak.

(MTI)