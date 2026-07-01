Friss hírek :: 2026. július 1. 09:31 ::

Felborult egy sertéseket szállító kamion a 66-os főúton

Lezárták a 66-os főutat a Somogy vármegyei Szentbalázs közelében, ahol felborult egy sertéseket szállító kamion; sok állat elpusztult - közölte a katasztrófavédelem szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a baleset a főút 47-es és 48-as kilométere között történt, a kamion száznyolcvan állatot szállított.

A helyszínre várják a szállítmányozó cég mentesítő kamionját, a balesetet szenvedett jármű sofőrjéhez mentő érkezett.

A kaposvári hivatásos tűzoltók és a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult a helyszínre - írták.