Külföld :: 2026. július 1. 20:14 ::

Gyújtópalackos támadások érték a görög kormánypárt több tagjának otthonát

Észak-Görögországban szerdán három gyújtópalackos támadás történt, amellyel nyilvánvalóan a görög kormányzó konzervatív Új Demokrácia párt tagjainak otthonát vették célba, öt ember kórházba került - közölték a hatóságok.

A támadások hajnali 4 és 4 óra 45 perc között történtek szaloniki lakóházaknál, amelyekhez kempinggázpalackokból készült egyszerű robbanószerkezeteket használtak. A rendőrség szerint az összes sérülés a három támadás közül az utolsó során keletkezett, amelynél autók és motorkerékpárok gyulladtak ki.

Értesülések szerint az egyik autó az Új Demokrácia párt egyik parlamenti képviselőjelöltjének tulajdonában volt. A jelölt égési sérüléseket szenvedett, édesanyját is égési sérülésekkel szállították az intenzív osztályra - számolt be a rendőrség.

Az apartmanház három másik lakóját füstbelégzés miatt vitték kórházba.

Viszonylag gyakoriak a titokzatos görög militáns csoportok által a hatalom szimbólumai, illetve politikusok, rendőrök vagy más hatósági személyek tulajdonai ellen elkövetett támadások. A legtöbb esetben anyagi kár keletkezik, de sérültek nincsenek.

Tavaly, 2025 júliusában egy pokolgép robbant a görög börtönőrök szövetségének elnökének szaloniki otthonánál. A testület elnöke sértetlen maradt, de két másik személy könnyű sérüléseket szenvedett a szétrepülő üvegszilánkoktól.

Két éve, 2024 júniusában egy athéni magas rangú bíró otthonát őrző rendőrtiszt megsebesült egy gyújtópalackos támadásban.

(MTI)