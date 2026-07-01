Külföld :: 2026. július 1. 18:59 ::

A pápa kérése ellenére felszentelték a Szent X. Piusz Társaság négy új püspökét

XIV. Leó pápa utolsó pillanatban tett felhívása ellenére szerdán felszentelték a svájci Écone-ban a Szent X. Piusz Társaság négy új püspökét. A II. Vatikáni Zsinat reformjait elutasító hagyományőrző katolikus testvérület 1988-ban is a pápa engedélye nélkül szentelt fel püspököket, ami súlyos konfliktushoz vezetett a Vatikánnal.

A testvérület Pascal Schreiber svájci, Michael Goldade amerikai, valamint Michel Poinsinet de Sivry és Marc Hanappier francia papot szentelte püspökké.

XIV. Leó pápa a Szent X. Piusz Társaság elöljárójának, Davide Paraglininak címzett keddi levelében arra figyelmeztette a közösséget, hogy a pápai engedély nélküli püspökszentelés "rendkívüli súlyú bűnnek minősül", amely árthat a híveknek.

Pagliarani később egy levélben arra kérte a pápát, hogy várjon, mielőtt bármilyen egyházjogi büntetést szabna ki a közösségre.

(MTI)