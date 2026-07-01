Elcsatolt részek, Programajánló :: 2026. július 1. 18:34 ::

Szombaton tartják az Ezer Székely Leány Napját a csíksomlyói hegynyeregben

A székely népviseletet ünneplik hétvégén Csíkszeredában: pénteken, a székely népviselet napján, míg szombaton az Ezer Székely Leány Napján szorgalmazzák a székely népviselet felöltését a szervezők - tájékoztatta szerdán az MTI-t az események társszervezőjeként a csíkszeredai önkormányzat.

A rendezvények közös célja, hogy népszerűsítse a közösség körében a székely népviseletet, erősítse a hagyományokhoz való kötődést, és tudatosítsa, hogy a viselet a kulturális örökség és nemzeti identitás fontos szimbóluma - írták.

A rendezvények programjáról szerdán sajtótájékoztatón számoltak be a Hargita Székely Néptáncszínház, a csíkszeredai polgármesteri hivatal és az idei rendezvény tiszteletbeli házigazdája, Szépvíz község képviselői.

Tudatták, hogy pénteken 10 órakor Csíkszereda központi parkjában rögtönzött székely népviseleti szemle várja az érdeklődőket népzenével és közös tánccal. Mindenkit arra buzdítanak, hogy aznap öltsön székely népviseletet.

Szombaton, az Ezer Székely Leány Napján ismét a népviseleté lesz a főszerep. A gyülekezőt 9 órakor tartják Csíkszereda főterén, amelyet a megnyitó követ, majd a tiszteletbeli házigazda, Szépvíz néptánccsoportja lép fel, és közös tánc következik.

Ezután a résztvevők felvonulnak a csíksomlyói kegytemplomhoz, ahol 11 órától ünnepi szentmisét tartanak. Innen a csíksomlyói hegynyeregbe mennek, ahol a hagyományőrző csoportok előadásai következnek. Idén 27 hagyományőrző csoport mutatkozik be, a délután folyamán az ő fellépéseiket láthatja a közönség, de közös játékok és tánc is lesz.

A hegynyeregben a Hargita Székely Néptáncszínház és a Hargita Együttes Ifik Néptáncegyüttese is fellép. A kísérőprogramok között népviseleti kiállítás, székely viseletbe való beöltözési és fotózási lehetőség, kézműves kiállítás és vásár, mesterségbemutatók, kézműves foglalkozások és ügyességi játékok szerepelnek.

A népviseletet öltők több kedvezményben is részesülnek. A Csíki Trans helyi közlekedési vállalat szombaton ingyenes menettérti utat biztosít számukra Csíkszereda-Csíksomlyó útvonalon. A teljes népviseletben érkezők pénteken és szombaton ingyen látogathatják a Csíki Székely Múzeum kiállításait, és pénteken a szépvízi Székely Határőr Emlékközpontot.

Kiegészítő programként csütörtökön a Siklósi Tenkes Vegyeskar hangversenyét hallgathatják meg az érdeklődők a csíksomlyói kegytemplomban, míg szombaton 19 órától a csíksomlyói Mária Kertben zenés-verses összeállítással emlékeznek Márton Áron néhai erdélyi római katolikus püspökre.