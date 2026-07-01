Videók :: 2026. július 1. 19:34 ::

Berlini Nyilatkozat: a betiltási törekvésekre válaszoltak az ESN első csúcstalálkozóján

Berlin adott otthont a Europe of Sovereign Nations (ESN) párt első csúcstalálkozójának, ahol Európa több országából érkezett politikusok gyűltek össze, hogy közösen fogalmazzák meg álláspontjukat a kontinens jövőjéről, valamint az európai szuverenista politikai erőket érintő kihívásokról. A rendezvény egyik legfontosabb eredménye a Berlini Nyilatkozat elfogadása volt.

Az elmúlt időszakban egyre gyakrabban merült fel Európában egyes szuverenista politikai erők ellehetetlenítésének vagy akár betiltásának kérdése. Németországban az AfD körüli viták, más országokban pedig a radikálisnak vagy rendszerkritikusnak nevezett pártokkal szembeni fellépések ismét napirendre helyezték azt a kérdést, meddig terjedhetnek egy demokratikus jogállam eszközei a politikai versenyben.

Ebben a politikai környezetben fogadták el a Berlini Nyilatkozatot, amely a politikai pluralizmus, a demokratikus önrendelkezés, a szólásszabadság és a jogállamiság védelme, valamint a politikai vélemények miatti hátrányos megkülönböztetés elutasítása mellett foglal állást. A dokumentum szerint a politikai nézetek elhallgattatására vagy háttérbe szorítására irányuló törekvések összeegyeztethetetlenek a demokratikus működéssel.

A csúcstalálkozón részt vett Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, valamint Borvendég Zsuzsanna európai parlamenti képviselő is. A Magyar Jelen stábja a helyszínen készített interjúkat a rendezvény résztvevőivel, akik nemcsak a nyilatkozat jelentőségéről, hanem az ESN jövőjéről, az európai szuverenista együttműködés lehetőségeiről és Európa előtt álló kihívásokról is beszéltek.

A riportban megszólalnak az ESN vezetői és több európai parlamenti képviselő is. A beszélgetések középpontjában az a kérdés áll, hogy miként lehet egyszerre megőrizni a demokratikus politikai versenyt, biztosítani a véleményszabadságot, és kezelni azokat a politikai konfliktusokat, amelyek egyre több európai országban meghatározzák a közéletet.

A Berlini Nyilatkozat elfogadása önmagában még nem jelent politikai fordulópontot Európában, ugyanakkor jól mutatja, hogy a szuverenista pártok közös nemzetközi együttműködésre törekednek, és egységesebben kívánnak fellépni azokban a kérdésekben, amelyeket saját megítélésük szerint az európai politika legfontosabb vitáinak tartanak.

A helyszíni riportban bemutatják a csúcstalálkozó legfontosabb pillanatait, megszólaltatják a résztvevőket, és közelebbről is megvizsgálják, milyen üzenetet hordoz a Berlini Nyilatkozat Európa jelenéről és jövőjéről.