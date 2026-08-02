Ismeretlen elkövető tüzet nyitott vasárnap Odesszában az egyik kerületi hadkiegészítő és toborzó központban (TCK) megsebesítve négy embert - közölte az ukrán rendőrség.
Előzetes információk szerint miközben a kerületi toborzási és szociális támogatási központ munkatársai lakossági tájékoztatást végeztek, egy ismeretlen személy több lövést is leadott pisztollyal feléjük. Az incidens következtében a kerületi toborzó központ négy munkatársa megsérült, számukra a szükséges orvosi ellátást biztosítják - ismertette az Interfax Ukrajina az ukrán rendőrség honlapján megjelent közleményt.
A dpa német hírügynökség szerint az elkövető elmenekült a helyszínről.
A Dumszka című hírportál saját forrásaira hivatkozva közölte, hogy a rendőrség időközben őrizetbe vette a gyanúsítottat.
(MTI)