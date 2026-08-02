Háború, Külföld :: 2026. augusztus 2. 23:57 ::

Ismeretlen elkövető tüzet nyitott egy odesszai toborzóközpontban

Ismeretlen elkövető tüzet nyitott vasárnap Odesszában az egyik kerületi hadkiegészítő és toborzó központban (TCK) megsebesítve négy embert - közölte az ukrán rendőrség.

Előzetes információk szerint miközben a kerületi toborzási és szociális támogatási központ munkatársai lakossági tájékoztatást végeztek, egy ismeretlen személy több lövést is leadott pisztollyal feléjük. Az incidens következtében a kerületi toborzó központ négy munkatársa megsérült, számukra a szükséges orvosi ellátást biztosítják - ismertette az Interfax Ukrajina az ukrán rendőrség honlapján megjelent közleményt.

A dpa német hírügynökség szerint az elkövető elmenekült a helyszínről.

A Dumszka című hírportál saját forrásaira hivatkozva közölte, hogy a rendőrség időközben őrizetbe vette a gyanúsítottat.

(MTI)