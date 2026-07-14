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Friss hírek
17:31
Azért kell leszerelni az utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön, mert a magyar név nem szerepelhet a románnal egy sorban
17:14
Idős daganatos beteget "segíthetett a halálba" az emberöléssel gyanúsított orvosnő
17:00
Bulgária kilép az Ukrajnát segítő "tettrekészek" koalíciójából
16:42
A miniszter kezdeményezi a kotorékvadászat betiltását
16:17
Hangjátékokkal tér vissza a Kossuth Rádió
16:09
41 éves korában elhunyt Flander Márton korosztályos Európa-bajnok triatlonversenyző
15:41
Vasárnap három fogással érkezik a legújabb
Kerék/bilincs-epizód
15:32
Felesége szerint félig kilógott a gépből a férfi, aki a menet közben kitört ablak mellett ült a Ryanair
gépén
15:20
Szőlő utca: megszüntették Kovács-Buna Károly volt megbízott igazgató letartóztatását
15:13
Az ukrán parlament menesztette a teljes kormányt - de szerencsére megint találtak egy zsidót ideiglenes kormányfőnek
15:04
Vitézy felmentette a MÁV igazgatósági elnökét
14:51
Trump: felügyeletünk alá vonjuk a Hormuzi-szorost, de nem várható el, hogy ingyen
tegyük
14:33
Felborult egy nyerges vontató az M7-es autópályán
13:48
A totális megfigyelés kora jön
13:35
Megint cirkusszá változtatta a Tisza és a Fidesz az
Országgyűlést
13:10
Nemek szerinti elkülönítést vezetnek be a "Közel-Kelet egyetlen demokráciája" egyik városának
utcáin
12:34
Újabb orosz kőolaj-finomítókat ért ukrán dróntámadás
12:11
Döntött az Országgyűlés a kőolajtermékek különadójának sávossá tételéről
11:50
A változó időkről és a holnap küzdelméről - a Tisza Párt más ellenfél, mint a 2010 előtti balliberálisok
11:28
"Magyar Péter a platón ragadt" - az alaptörvény-módosítás másnapján is folytatódott az adok-kapok az
Országházban
11:02
Buszsofőrre támadt egy férfi Nagykovácsiban
10:36
Ruszin-Szendi: egyes szövetségesektől bocsánatot kértünk, az oroszok előtt pedig becsukjuk az ajtót
10:20
Újabb embert lőttek agyon az amerikai bevándorlási hatóság emberei
10:08
Rendőrségi vezetőnek adta ki magát egy csaló, 2,5 év börtönre ítélték
09:59
Korrupció miatt kizártak egy volt magas rangú vezetőt a Kínai Kommunista Pártból
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posztra
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cirkusszá változtatta a Tisza és a Fidesz az
Országgyűlést
Forsthoffer
már alá is írta az alaptörvény módosításáról szóló törvényjavaslatot
Eldőlt,
hogy Andy Burnham volt manchesteri polgármester lesz a következő brit miniszterelnök
Gulyás
pénteken tájékoztatta Orbánt a döntéséről
"Magyar
Péter a platón ragadt" - az alaptörvény-módosítás másnapján is folytatódott az adok-kapok az
Országházban
Cigánybűnözés
,
Videók
::
2026. július 14. 15:41
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Friss hírek az elmúlt 24 órából
17:31
Azért kell leszerelni az utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön, mert a magyar név nem szerepelhet a románnal egy sorban
17:14
Idős daganatos beteget "segíthetett a halálba" az emberöléssel gyanúsított orvosnő
17:00
Bulgária kilép az Ukrajnát segítő "tettrekészek" koalíciójából
16:42
A miniszter kezdeményezi a kotorékvadászat betiltását
16:17
Hangjátékokkal tér vissza a Kossuth Rádió
16:09
41 éves korában elhunyt Flander Márton korosztályos Európa-bajnok triatlonversenyző
15:41
Vasárnap három fogással érkezik a legújabb
Kerék/bilincs-epizód
15:32
Felesége szerint félig kilógott a gépből a férfi, aki a menet közben kitört ablak mellett ült a Ryanair
gépén
15:20
Szőlő utca: megszüntették Kovács-Buna Károly volt megbízott igazgató letartóztatását
15:13
Az ukrán parlament menesztette a teljes kormányt - de szerencsére megint találtak egy zsidót ideiglenes kormányfőnek
15:04
Vitézy felmentette a MÁV igazgatósági elnökét
14:51
Trump: felügyeletünk alá vonjuk a Hormuzi-szorost, de nem várható el, hogy ingyen
tegyük
14:33
Felborult egy nyerges vontató az M7-es autópályán
13:48
A totális megfigyelés kora jön
13:35
Megint cirkusszá változtatta a Tisza és a Fidesz az
Országgyűlést
13:10
Nemek szerinti elkülönítést vezetnek be a "Közel-Kelet egyetlen demokráciája" egyik városának
utcáin
12:34
Újabb orosz kőolaj-finomítókat ért ukrán dróntámadás
12:11
Döntött az Országgyűlés a kőolajtermékek különadójának sávossá tételéről
11:50
A változó időkről és a holnap küzdelméről - a Tisza Párt más ellenfél, mint a 2010 előtti balliberálisok
11:28
"Magyar Péter a platón ragadt" - az alaptörvény-módosítás másnapján is folytatódott az adok-kapok az
Országházban
11:02
Buszsofőrre támadt egy férfi Nagykovácsiban
10:36
Ruszin-Szendi: egyes szövetségesektől bocsánatot kértünk, az oroszok előtt pedig becsukjuk az ajtót
10:20
Újabb embert lőttek agyon az amerikai bevándorlási hatóság emberei
10:08
Rendőrségi vezetőnek adta ki magát egy csaló, 2,5 év börtönre ítélték
09:59
Korrupció miatt kizártak egy volt magas rangú vezetőt a Kínai Kommunista Pártból
09:34
Pósfai: az eredeti költségvetés egyharmadából lesz lebonyolítva az augusztus 20-i rendezvénysorozat
09:05
Brazil elnök: az Egyesült Államok kalózzá válna, ha vámot szedne a Hormuzi-szoroson áthaladóktól
08:31
Ékszertolvaj(ok?) a Péterfy
kórházban
07:55
MTI: eredményesen szerepeltek a magyarok Izraelben a Makkabi Világjátékokon, például: Ben Eliot Shore, Cohen Nataniel
07:40
Kubatov veszi át a Ferencváros ügyvezetői feladatait
07:33
Megint Iránt támadta a békepárti Trump
07:24
Elkezdődik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája
07:16
Gyengült a forint reggel
06:55
Kína szeretné elérni, hogy 2030-ra emelkedjen 80 évre a születéskor várható élettartam
22:29
Forsthoffer már alá is írta az alaptörvény módosításáról szóló törvényjavaslatot
22:05
Eldőlt, hogy Andy Burnham volt manchesteri polgármester lesz a következő brit miniszterelnök
21:36
Dúró Dóra nem, a bicskei rém vagy Marian Cozma gyilkosai lehetnek
képviselőjelöltek
21:21
Gulyás pénteken tájékoztatta Orbánt a döntéséről
21:10
Macron: Ukrajna 16 Rafale vadászbombázót szerez be
20:57
Az uniós vámok hatására a nyugati autógyártók Európába helyezik vissza az elektromosautó-gyártást
20:36
Sztrájkba léptek egy kongói ebolakezelő központ dolgozói
20:34
Magyar Péter kompromisszumos jelöltet ígér a köztársasági elnöki
posztra
20:10
BM: augusztus elején érvényüket vesztik a régi, könyv formátumú személyazonosító igazolványok
19:48
A Velencei Bizottság a korábban jelzett sürgős eljárás helyett rendes eljárási menetben vizsgálja Sulyok Tamás indítványát
19:12
Rekordalacsonyra apadt a Dráva vízszintje Eszéknél
18:50
Légicsapások érték a szanaai repülőteret, egy iráni repülőgép nem tudott leszállni
18:32
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18:18
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Utoljára frissítve: 2026. 07. 14. 16:03:46
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