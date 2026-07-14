Külföld :: 2026. július 14. 15:32 ::

Felesége szerint félig kilógott a gépből a férfi, aki a menet közben kitört ablak mellett ült a Ryanair gépén

„Azt gondoltam, ha meghalunk, együtt halunk meg” – mondta a BBC beszámolója szerint a görög RTE hírszolgáltatónak Svetlana Grkovic, annak a férfinak a felesége, aki megsérült a görögországi Szalonikiből a németországi Memmingenbe tartó pénteki Ryanair járaton, miután felszállás után kitört az ablak, ami mellett ült.



Fotó: Facebook/Karovic Ljubisa

A szerb állampolgárságú házaspár hazafelé indult görögországi nyaralásukról, amikor nagyjából tíz perccel a felszállás után kitört a gépük egyik ablaka. Grkovic elmondása szerint az ablak mellett ülő férjét, Ljubisa Karovit majdnem félig kiszippantotta a légnyomás, ő pedig azonnal megragadta a lábait, hogy visszatartsa. A nő elmondása szerint a 61 éves férje legalább két percig lógott ki a gépből, ezalatt többször elvesztette az eszméletét. Végül a felesége két másik utas segítségével visszahúzta a gépbe.

A gép azonnal visszatért a terminálba, ahol a férfi orvosi segítséget kapott. A Ryanair pénteken annyit közölt, a járaton egy ablak „kimozdult” a helyéről, de a baleset okait nem közölték. A nő szerint a motor egyik darabja csapódott neki az ablaknak, de ezt független vizsgálat egyelőre nem erősítette meg.

Grkovic az RTE-nek azt mondta, a férfi keze súlyosan megsérült, és égési sérüléseket is szenvedett. A sokkhatás miatt a nő szerint egyáltalán nem emlékszik arra, ami történt. Helyi sajtóértesülések szerint azóta is kórházban ápolják. Az eset körülményeit vizsgálják.

(Telex)