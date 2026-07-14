Külföld, Háború :: 2026. július 14. 22:04 ::

Gyilkossági ügy miatt került előzetesbe a Macron "védnöksége" alatt működő ukrán dandár volt parancsnoka

Az illetékes kijevi bíróság kedden elrendelte, hogy 60 napra helyezzék előzetes letartóztatásba a 155. ukrán dandár volt parancsnokát egy gyilkossági ügy miatt - közölte a Novini.LIVE ukrán műsorszolgáltató.

A bíróság úgy döntött, hogy Sztanyiszlav Lucsanovot óvadék letétbe helyezésének lehetősége nélkül helyezi előzetes letartóztatásba.

Lucsanov a bíróság előtt nem ismerte el az ellene felhozott vádakat, de hajlandó együttműködni a nyomozó szervekkel.

A gyanúsított azt állítja, a bűncselekmény elkövetésének idején szabadságon volt, így nem adhatott parancsot a katonáknak.

Lucsanovot azzal gyanúsítják, hogy köze volt egy testvérpár, a Moszijcsuk fivérek júniusban történt elrablásához és meggyilkolásához egy személyes konfliktus miatt a Kijev megyei Kalinivkában. A két férfi holttestét a múlt héten találták meg.

Az ukrán hadvezetés szombaton közölte, hogy Lucsanovot felmentették a szolgálat alól, miután engedély nélkül elhagyta szolgálati helyét. Ihor Klimenko belügyminiszter az üggyel kapcsolatban kijelentette, hogy elfogadhatatlannak tartja azt, hogy "a konfliktusokat gengszterek módjára" oldják meg.

Volodimir Zelenszkij szerint a fivérek halálával összefüggésben eddig tíz embert vettek őrizetbe, köztük a 155. dandár volt parancsnokát is. Az elnök az ügy gondos kivizsgálását ígérte.

A dandárt 2024-ben hozták létre Emmanuel Macron francia elnök kezdeményezésére, és egy kijevi hercegnőről, Kijevi Annáról nevezték el, aki I. Henrik francia király felesége volt. Az alakulat több száz katonája részben Franciaországban kapott kiképzést.

(MTI nyomán)