Friss hírek :: 2026. július 14. 20:34 ::

Európában tízezer többlethalálozást jegyeztek fel a június végi hőhullám idején

Az európai országok több mint 10 ezer többlethalálozást jelentettek a kontinens nyugati részét június végén sújtó hőhullám idején - számolt be róla az az európai országok halálozási adatait összesítő EuroMOMO.

Mintegy 9 ezer fő 65 éven felüli volt a többlethalálozások áldozatai közül - írta az EuroMOMO (Eurpean Mortalitiy Monitoring Project).

A szélsőséges hőség hőgutát okozva vezethet halálozáshoz, de a meglévő - szív- és érrendszeri vagy légúti - betegségekkel súlyosbítva is halálos kimenetelű lehet, főként az idősebbek esetében.

Lasse Vestergaard, az EuroMOMO adatbázisának otthont adó dán Statens Serum Institut főorvosa merőben szokatlannak nevezte ezt a kiugró mértékű többlethalálozást az évnek ebben a szakaszában. Hozzátette, hogy nehéz lenne mással magyarázni a többlethalálozásokat, mint a rendkívüli hőhullámmal.

A 27 európai ország halálozási statisztikáiból a jelentéshez a június 22. és 28. közötti hét többlethalálozási adatait vették figyelembe. A számok ugyan nem csak a hőhullám okozta hőség miatti halálozásokat mutatták, de a tudósok más jelentős, többlethalálozásokat okozó tényezőt - mint például a koronavírus-járvány - nem találtak. A hőhullám Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és más országokban június végén érte el a csúcspontját. A jelentésben vizsgált európai országok együttes halálozási aránya a június utolsó hetét megelőző nyolc hétben átlagosan heti 500 halálesettel maradt el a szokásos szinttől.

A jelentés szerzői megjegyezték, hogy mivel a következő hetekben egyre több adat érkezik be, az EuroMOMO adatai ennek fényében még változhatnak.

Az EuroMOMO az egyes országokra vonatkozó többlethalálozási adatokat nem közölte, de azt kiemelte, hogy Franciaországban és Belgiumban regisztráltak június utolsó hetében a legnagyobb többlethalálozási arányt.

A belga közegészségügyi intézet, a Sciensano adatai szerint az elmúlt 26 év hőhullámait tekintve az idei alatt történt a legnagyobb arányú többlethalálozás.

Egy másik, szintén hétfőn publikált tanulmány becslése szerint Angliában és Walesben 2 700 ember vesztette életét a májusi és júniusi hőhullámok idején a hőséggel összefüggő okok miatt.

A halálozások 42 százalékát a globális felmelegedés miatt fokozódó hőhullámok okozták az Imperial College London, a brit Met Office és a London School of Hygiene & Tropical Medicine megállapításai szerint.

(MTI)