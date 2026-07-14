Anyaország, Sport :: 2026. július 14. 16:09

41 éves korában elhunyt Flander Márton korosztályos Európa-bajnok triatlonversenyző

Elhunyt Flander Márton korosztályos Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes triatlonversenyző.

A magyar szövetség közösségi oldalának keddi gyászjelentése szerint a hosszútávú magyar bajnok sportoló 41 éves korában, tragikus hirtelenséggel hunyt el. Mint írták, Flander 2002 óta a legrövidebb sprinttávoktól kezdve a legkeményebb Ironman távig "mindenhol bizonyította tehetségét, akaraterejét és kitartását". Pályafutása során minden távon többször szerzett korosztályos vagy abszolút magyar bajnoki címet.

Nemzetközi szinten is sikeres volt, kétszer is kijutott a sportág csúcsát jelentő hawaii Ironman-világbajnokságra, ahol 2014-ben korcsoportja második helyén végzett.

Kilenc évvel ezelőtt kezdett edzőként tevékenykedni, tanítványai közül többen országos bajnoki címekig jutottak, sőt, irányításával kivívták a hawaii vb-részvételt is.

(MTI)