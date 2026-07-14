Anyaország :: 2026. július 14. 17:14 ::

Idős daganatos beteget "segíthetett a halálba" az emberöléssel gyanúsított orvosnő

Legalább öt ápolót már kihallgattak tanúként a rendőrök abban az emberölési ügyben indított nyomozásban, amelynek gyanúsítottja egy orvosnő, aki az Észak-budai Szent János Centrumkórházban dolgozott – tudta meg a Telex. Információik szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztályának nyomozói azokat az ápolókat hallgatták ki, akik aznap, amikor az emberölés történt, műszakban voltak.



Az Észak-budai Szent János Centrumkórház bejárata a Diós árok utcában 2025 januárjában (fotó: Bődey János / Telex)

Mint ahogy arról már beszámoltunk , a rendőrség emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt nyomoz, egy 32 éves nőt gyanúsítottként hallgattak ki, és őrizetbe is vették; a bíróság pedig elrendelte a nő letartóztatását. A bűnügyről először a TV2 Tények számolt be, ezután erősítette meg a hírt a rendőrség az MTI-nek.

Az ügyben hírzárlat van, de úgy tudni, hogy az orvosnőt, A. A.-t még május közepén vették őrizetbe, majd tartóztatták le. A Szent János Centrumkórház sürgősségi osztályán, azon belül is az úgynevezett fektető részlegen történt az a haláleset, ami miatt meggyanúsították.

A Telex szerint egy idős személyről van szó, aki daganatos betegként került az osztályra. Az esetet állítólag az osztályt vezető orvos jelentette a kórház vezetőjének, így szerzett róla tudomást a rendőrség.

Az emberöléssel gyanúsított orvosnőről a Telex megtudta, hogy 2020-ban végezte el az orvosi egyetemet, és mielőtt a Szent Jánosba ment, a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház intenzív osztályán volt aneszteziológus, de pár éve a Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban is dolgozott részmunkaidőben.

Most visszamenőleg is vizsgálják, hogy ahol megfordult, történtek-e olyan halálesetek, amelyek során az idegenkezűség felmerülhet.

Bár az orvosnőt még májusban vették őrizetbe, a Szent János kórház vezetése a hírt igyekezett titokban tartani, a kórházban dolgozók is csak a folyosói pletykákból értesültek a történtekről. Azok a szakdolgozók, akiket az ügyben a rendőrség tanúként kihallgatott, nem beszélhetnek.

A lapnak sikerült beszélnie több olyan egészségügyi dolgozóval, akik a munkájuk során ismerték meg az orvosnőt, aki egy ideje a Facebookon "influenszerkedett", bejegyzéseket tett közzé a munkájáról, nem egyszer képeket is közölt. A Szent János kórház sürgősségi osztályán dolgozók közül többen is azt mondták, hogy amíg a közösségi oldalán A. A. mosolygós, emberközpontú orvosnőnek tűnik, a munkahelyen nagyon más arcát mutatta a kollégáinak, akik éppen ezért nem igazán kedvelték. Egyikük úgy fogalmazott, hogy a doktornő "antiszociálisan viselkedett, nagyon ingadozó volt a hangulata, de sosem mosolygott". Igaz, ugyanettől a kollégájától tudják, hogy csak rövid ideig, maximum két hónapig dolgozott a sürgősségin. Ugyanakkor beszéltek olyan orvossal is, aki pozitívan nyilatkozott a kolléganőjéről.

Egyik bejegyzésében az orvosnő az intenzív osztályos munka nehézségeiről írt, miszerint az ott dolgozók azt gondolhatják, hogy mindig van még lehetőségük megmenteni az emberek életét. De szerinte ez nincs így, mert eljön az a pont, amikor meg kell kérdezniük maguktól, hogy egy újabb beavatkozás vagy gyógyszer még a beteg érdekét szolgálja-e. Aztán azzal folytatja, hogy vannak olyan tényszerű kapaszkodók, amik segíthetnek, de nem döntenek az orvos helyett. Szerinte a végstádiumú betegeknél az intenzív ellátás már nem segíti a túlélést, és az adatok segíthetnek kimondani, ha valakinek orvosilag már nincs reális esélye a gyógyulásra.