Anyaország :: 2026. július 14. 13:35 ::

Megint cirkusszá változtatta a Tisza és a Fidesz az Országgyűlést

Éles szóváltásokkal, bekiabálásokkal, a Tisza-frakció Pócs János felszólalása közbeni kivonulásával folytatódott kedden a parlament. Történt, hogy Németh Balázs felszólalása közben a közvetlen mellette ülő Takács Péter telefonjával Magyar Pétert videózta, mire a miniszterelnök felpattant a helyéről, és a széksorok közé sietett. Ezután odaszólt a házelnöknek, a Tisza-frakció kivonult az ülésteremből, Forsthoffer Ágnes pedig egyperces szünetet rendelt el, „amíg elvégzik a felvételek elkészítését”. Szegény Pócs Jánoson csattant az ostor, az ő felszólalását kellett megszakítani - írja az Index. Szegény Pócs, valóban... Igazán megérdemel minden együttérzést (legalábbis az Index szerkesztőségében).

Az eset után Toroczkai László az X-en tette közzé véleményét:

Tényleg van esély arra, hogy még verekedés is lesz ebben a ciklusban a Parlamentben. De, hogy cirkusszá változtatta Magyar Péter az Országgyűlést, az már biztos. Most éppen kiabálva felpattant a helyéről, és odament Takács Péterhez, mert szerinte a fideszes képviselő videózott a telefonjával. Láthatóan Magyar Péter pont úgy akart fellépni, mint az Ötkertben, amikor a részeg produkcióját videózta egy honpolgár. Végül az egész frakciójának élén kivonult az ülésteremből, mint valami primadonna.





Most éppen kiabálva felpattant a helyéről, és odament Takács Péterhez, mert szerinte a fideszes képviselő… 🔥 Tényleg van esély arra, hogy még verekedés is lesz ebben a ciklusban a Parlamentben. De, hogy cirkusszá változtatta Magyar Péter az Országgyűlést, az már biztos.Most éppen kiabálva felpattant a helyéről, és odament Takács Péterhez, mert szerinte a fideszes képviselő… pic.twitter.com/QEGCdcJtO1 July 14, 2026

Magyar Péter az eset után Facebook-oldalán közölte, hogy

félbeszakadt az Országgyűlés ülése a fideszes képviselők rendzavarása miatt. A Házbizottság rendkívüli ülésének összehívását kezdeményeztük.

Frissítés: a Házbizottságban tárgyaltak az üléstermi felvételkészítésről



A helyes képviselői viselkedésről és az üléstermi felvételkészítésről is szó volt a Házbizottság keddi ülésén, amelyről távozóban Vitályos Eszter (Fidesz) és Toroczai László (Mi Hazánk) nyilatkozott, Forsthoffer Ágnes házelnök későbbre ígért tájékoztatást.

A házbizottság ülését azt követően hívta össze az Országgyűlés elnöke, hogy kedden a napirend előtti felszólalásokat követően vita alakult ki az ülésteremben a személyes érintettség okán tett felszólalások és a képviselők üléstermi videózásának kérdéséről, majd Pócs János (Fidesz) felszólalása közben a Tisza képviselői a miniszterelnökkel együtt elhagyták a termet.

Szünetet követően határozathozatalokkal folytatódott a munka, majd Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője ügyrendi hozzászólásban kért ismételt szünetet és a Házbizottság összehívását, annak érdekében, hogy "elviselhető és normális körülmények között" tudják az általános vitákat lefolytatni, úgy, hogy közben ne videózásokkal és bekiabálásokkal kelljen a felszólalóknak küzdeni.

Vitályos Eszter (Fidesz) a házbizottság ülése után az MTI-nek azt mondta: az ülésen a helyes képviselői viselkedésről, illetve arról volt szó, melyek azok a tevékenységek, amelyekkel egyes képviselők zavarják a munkát.

Közölte: a konklúzió az lett, hogy házelnök hoz majd döntést ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatban, és megpróbál olyan objektív szempontokat felállítani, amelyek alapján meg lehet majd ítélni, hogy mi az, ami igazán zavaró.

Arra a kérdésre, hogy szóba került-e a házszabály módosítása, Vitályos Eszter azt mondta: ez már korábban szóba került, a Tisza-frakció szeretne az őszi ülésszakon foglalkozni a házszabályi rendelkezések módosításával. Hozzátette: a házelnöknél, illetve az Országgyűlés szervezési főosztályán és a Törvényhozási bizottságban ott vannak azok az elképzelések, hogy miket kellene módosítani, vagy mit kellene jobban hozzáigazítani a Ház jelenlegi életéhez. Közölte: az ülésen a Fidesz részéről azt vetette fel, hogy érdemes lenne azt is vizsgálni, mi zavar jobban egy képviselőt, ha valaki vele folyamatosan párhuzamosan beszél, őt sértegeti, kigúnyolja, kineveti, vagy ha valaki ül a helyén némán, és videót készít.

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője az MTI-nek azt mondta: a házelnök jelezte, a későbbiekben teszi közé, milyen álláspontra jutott az üléstermi felvételkészítés kérdésében. Közölte: pártja nem támogatja a korlátozást, mert úgy gondolják, közszereplőként az országgyűlési képviselőknek tűrniük kell, hogy felvétel készüljön róluk.

Hallerné Nagy Anikó, ülést vezető alelnök a szünetet követően bejelentette az Országgyűlés plénumán: a házbizottság ülésével kapcsolatos döntéséről Forsthoffer Ágnes házelnök személyesen fog nyilatkozni. Az alelnök a képviselőket arra kérte, a választóktól kapott felhatalmazás és egymás tiszteletben tartása mellett végezzék a parlamenti munkát.