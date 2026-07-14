Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. július 14. 18:12 ::

26 vasúti kocsit rongált meg két cigány réztolvaj

Minősített lopás bűntette miatt emelt vádat a Miskolci Járási Ügyészség két férfi ellen, akik vasúti kocsikról fűrészeltek le fűtési lengőkábeleket, ezzel pedig több mint 11 millió forintos kárt okoztak - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-vel.

A vádhatóság tájékoztatása szerint a két férfi a cselekményével további négymillió forint rongálási kárt is okozott a vasúttársaságnak.

A vádirat szerint a vádlottak 2024 decembere és 2025 márciusa között egy miskolci vasúti pályaudvaron 26 vasúti kocsit rongáltak meg: a kocsik alján lévő fűtési lengőkábeleket fűrészelték le, amelyekből aztán kihúzták a rézvezetéket.

Az ügyészség a letartóztatásban lévő büntetett előéletű vádlottakkal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.