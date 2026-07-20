Külföld, Háború :: 2026. július 20. 14:42 ::

Új vezetőt választott a Hamász

A Hamász hétfőn bejelentette, hogy Halíl al-Hajját, eddigi főtárgyalóját választotta új vezetőjének.

Hajja - aki az izraeli erők által 2024 októberében megölt Jahja Szinvárt követi a szervezet élén - Háled Mesállal szemben szerzett többséget a Hamász belső szavazásán.

Hajja vezette a Hamász delegációját a palesztinok és az Izrael közötti tűzszüneti tárgyalások során, jelenleg pedig Katarban él.

Szinvár, illetve a 2024 júliusában Iránban megölt Iszmail Haníje halálát követően Hajja egyre inkább a Hamász központi figurájává vált, az izraeli terroristák pedig tavaly októberben Dohában ellene is merényletet kíséreltek meg, amelyet azonban túlélt.

(MTI korrigálva)