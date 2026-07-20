Anyaország :: 2026. július 20. 16:06 ::

Bujdosó Andrea: a Tisza-frakció szerint Polgár Judit a legalkalmasabb köztársaságielnök-jelölt

A Tisza-frakció egyhangú álláspontja, hogy Polgár Judit a legalkalmasabb köztársaságielnök-jelölt - mondta a Tisza Párt frakcióvezetője a miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagálva az Országgyűlésben hétfőn.



Fotó: Kovács Péter / Nemzeti Sport

Bujdosó Andrea úgy fogalmazott: egy államfőnek három tulajdonságra - méltóságra, integritásra, empátiára - van szüksége.

Jelezte, hogy a Tisza frakciója hosszan egyeztetett a köztársaságielnök-választásról, és egyhangúlag arra az álláspontra jutott, hogy Polgár Judit mindezekkel a jellemvonásokkal bír, egy hazaszerető, tisztességes, empatikus, bátor, a szakmájában kiemelkedő és elhivatott ember, aki képes kifejezni a nemzet egységét.

A végső döntést a képviselőcsoport a következő frakcióülésen hozza meg - fűzte hozzá Bujdosó Andrea.

(MTI)