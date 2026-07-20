Anyaország :: 2026. július 20. 15:43 ::

Magyar a legfőbb ügyész visszahívását kérte Forsthoffer Ágnestől

A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlésben egy napirend előtti felszólalásra válaszolva hétfőn.

A kormányfő Velkey György László (Tisza) felszólalására válaszolva azt mondta, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén; a másfél éves legfőbb ügyészsége alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben, 600-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt.

Magyar Péter az ukrán pénzszállítók, az aranykonvoj ügyével kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a Legfőbb Ügyészségen, de szerinte az addig biztosan nem fog megtörténni, amíg az előző kormánypártok "bábja" ott van.

Úgy fogalmazott: tisztelettel szeretnénk ösztökélni a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnököt, terjessze a Ház elé a legfőbb ügyész mandátumának lezárását, visszahívását. Mi ezt készek leszünk megvitatni - tette hozzá.

(MTI)