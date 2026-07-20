Anyaország :: 2026. július 20. 14:15 ::

Így méltatja lehetséges jelöltjeiket az államtitkár: az elmúlt tizenhat év államfőinél bárki jobb lesz

Kiváló államfőjelöltnek nevezte Polgár Juditot a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára.



Szelfikézés minden mennyiségben - Tárkányi is az RTL riportere volt korábban

Tárkányi Zsolt hétfőn az Országházban újságíróknak azt mondta, hogy a frakcióülésen beszéltek a témáról, de döntés nem született.

Hozzátette, biztos abban, hogy bárkit is jelölnek és választanak köztársasági elnöknek, az az elmúlt tizenhat év mind a négy államfőjénél "jobb lesz".

Kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, a frakcióülésen nem volt nagy vita, "érvek, ellenérvek elhangoztak, egy jó hangulatú frakcióülés volt".

Hozzáfűzte, nagyon örül annak, hogy már arról lehet beszélni, az "Orbán-bábok" után ki lehet például a legfőbb közjogi méltóság, kik lehetnek azok, akik a "dicstelenül távozó, és egyébként politikailag abszolút értékelhetetlen" Sulyok Tamást felválthatják.

Az államtitkár arra nem akart válaszolni, hogy Polgár Judit mellett más név is felmerült-e a frakcióülésen.

Vasárnap a tudomány, a kultúra és a sport tizenhat szereplője levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az Országgyűlés elnökéhez, amelyben azt javasolták, hogy Polgár Juditot kérjék fel és válasszák meg államfőnek. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán vasárnap azt írta, hogy hétfőn találkozik Polgár Judittal, és megtiszteltetésnek érezné, ha elvállalná a felkérést.

(MTI)