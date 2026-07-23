Anyaország :: 2026. július 23. 13:34 ::

Húsz évre visszamenőleg vizsgálnák a vagyonosodást a politikai felsővezetők esetében

Húsz évre visszamenőleg vizsgálnák a vagyonosodást a politikai felsővezetők esetében - közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a kormányszóvivői tájékoztatón.

A kormányfő azt mondta: a jelenlegi - immár tízéves - vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolyan vehetetlen, nem képes válaszolni azon egyszerű kérdésre, hogyan tehettek mesés vagyonokra politikusok, miniszterek és államtitkárok a fizetésükből.

Az a cél, hogy a NAV erős jogosítványokat kapjon, és kockázatelemzéssel bele tudjon nézni az adott politikus és vele egy háztartásban élő adataiba - jelezte, hozzátéve: az intézkedés mintegy ezer embert érintene.

Hozzátette: azt is tervezik, hogy akik most lettek képviselők vagy miniszterek, azok is vizsgálhatók legyenek két év elteltével.

Kiemelte: sürgetik a pénzügyminisztert, hogy a javaslatot minél előbb be tudják terjeszteni.

(MTI)