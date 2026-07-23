Külföld :: 2026. július 23. 13:53 ::

Lezuhant egy orosz katonai kiképzőgép Moszkva közelében

Felszállás közben lezuhant egy kiképző-harci repülőgép a Moszkvai közelében, a pilóta katapultált - közölte csütörtökön az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint a pilóta állapota nem életveszélyes. A repülőgép lakatlan területre zuhant, a földön károk nem keletkeztek.

Az előzetes adatok szerint a balesetet műszaki hiba okozta. A gép harci felszerelés nélkül repült.

A Kommerszant úgy értesült, hogy egy Szu-57-es, egy ötödik generációs többcélú vadászgép zuhant le Ogyincovo körzetében. A lap szerint a Nyomozó Bizottság (SZK) a repülési szabályok és a repülésre való felkészülés szabályainak megsértésére vonatkozó törvénycikk alapján indított büntetőeljárást. A történtek okát a hatóság mellett katonai szakértők is vizsgálják.

A Szu-57-est eredetileg a Szu-27 nehéz vadászgép leváltására szánták. Első prototípusa 2010 januárjában hajtotta végre a próbarepülést. Sorozatgyártása 2019-ben kezdődött, az orosz légi és űrhaderő 2020-ban vette át az első sorozatgyártású gépet.

(MTI)