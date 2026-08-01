Külföld, Háború :: 2026. augusztus 1. 21:05 ::

Katonai elemzők figyelmeztetése: igencsak megcsappantak az amerikai légvédelmi rakétakészletek

Az Egyesült Államok légvédelmi rakétakészleteinek szűkössége befolyásolhatja az amerikai haderő Irán elleni lépéseit, és kihívások elé állítja a washingtoni vezetést - mutatott rá jelentésében egy vezető amerikai nemzetbiztonsági elemzőintézet.

A washingtoni székhelyű Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának (Center for Strategic and International Studies - CSIS) július végén keltezett elemzése szerint a Patriot-rakéták korszerű fajtáinak készletei harmadukra csökkenhettek, míg a nagy THAAD légvédelmi rakéták száma csaknem megfeleződött.



Sokszínű amerikai katonanők flexelnek THAAD légvédelmi rendszerek előtt a nők egyenjogúságának napja alkalmából a texasi Fort Blissben 2021. augusztus 25-én (kép: U.S. Army)

A CSIS kutatói rámutatnak, hogy az iráni konfliktusban az amerikai légvédelmi rendszerek magas hatékonysággal működnek, ami segít fenntartani az amerikai erők műveleti képességeit, akkor is, ha Irán képes a személyzetben és anyagiakban korlátozott károkat okozni.

Az elemzés szerint ugyanakkor "a készletek csökkenése az Egyesült Államokat és koalíciós partnereit nagyobb kockázatvállalásra kényszerítheti a légvédelmet illetően", amit azzal indokolnak, hogy a Patriot- és THAAD-rendszereknek nincs megfelelő alternatívája.

A CSIS becslései alapján az iráni konfliktust megelőzően az amerikai haderő hivatalos raktárkészlete a Patriot-rakéták korszerű típusaiból 2330 volt, ami mostanra 759 és 827 közé csökkent, miközben a nagy magasságban működő, nagy hatótávolságú THAAD-elfogórakéták február végi 450-et meghaladó raktárkészlete mintegy 250-re apadt.

A készletek pótlása akár több mint három évet vehet igénybe

A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a készletek pótlása akár több mint három évet vehet igénybe, és ez aggodalomra ad okot az Egyesült Államok haderőinek védelmi képességeit illetően világszerte, különösen, ha egy másik világrégióban újabb fegyveres konfliktus kezdődne.

A szakmai anyag ugyanakkor kitér arra, hogy az általuk vizsgált készletcsökkenés nem tartalmazza a Patriot-rakéták korábbi fajtáját, a kevéssé korszerű PAC-2-eseket, amelyek előállítása olcsóbb és gyorsabb.

Az iráni konfliktust illetően James Carafano nemzetbiztonsági és geopolitikai elemző, a Heritage Foundation főmunkatársa, a szárazföldi erők vezérkarának korábbi tisztje az MTI-nek úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Államok gyakorlati értelemben győzelem közelében van, ugyanis Iránt megfosztotta attól a képességétől, hogy stratégiai támadást hajtson végre.

Hozzátette, hogy az iráni erők pusztán korlátozott számú rakétát és drónt képesek elindítani, amivel minden alkalommal erőteljes válaszcsapással szembesülnek amerikai részről, így tovább mérsékelve a teheráni kormányzat katonai képességeit.

(MTI)