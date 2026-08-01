Anyaország :: 2026. augusztus 1. 20:33 ::

A hőség miatt nem vezénylik ki jövő héten a trafidroidokat

A rendőrség nem tartja meg a jövő hétre tervezett sebesség-ellenőrzést a rendkívüli időjárásra tekintettel - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság szombaton honlapján.



Papírrendőr (j) Galgagután - illusztráció (kép: police.hu)

A közleményben emlékeztetnek, hogy a gyorshajtók kiszűrése érdekében a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) egy hetes akciót szervezett, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az akció keretein belül egész Magyarország területén végeztek volna sebesség-ellenőrzést, augusztus 3. és 9. között.

Tekintettel az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra, az akciót Magyarországon nem tartják meg - írták.

A közlemény egyidejűleg felhívja a figyelmet, hogy a hőség napjaiban a reakcióidő megnőhet, csökkenhet a figyelem, és tompulhatnak a reflexek, ezért azt javasolják a járművezetőknek, a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és nagyobb követési távolságot.

(MTI)