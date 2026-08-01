Külföld :: 2026. augusztus 1. 20:24 ::

Robbanás történt Moszkva központjában egy étteremben, többen meghaltak

Robbanás történt Moszkva központjában egy étteremben, az előzetes hírek szerint hárman életüket vesztették és mintegy tizenöten megsebesültek - közölték szombat este orosz hírügynökségek.

A detonáció a Kudriszkaja téren, az orosz főváros egyik emblematikus, úgynevezett Sztálin-toronyházában, a Balzi Rossi étteremben történt. A vendéglátóhelyen zárt körű bankettet tartottak.





После взрыва в заведении начался пожар. На месте работают экстренные службы. Трое погибли и, предварительно, семеро пострадали при взрыве в кафе Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве.После взрыва в заведении начался пожар. На месте работают экстренные службы. pic.twitter.com/3jyNyaOKeg August 1, 2026

A Rosszija 1 televízió híradója a rendőrségre hivatkozna az közölte, hogy a robbanás oka gázszivárgás lehetett.

(MTI)