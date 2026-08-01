Robbanás történt Moszkva központjában egy étteremben, az előzetes hírek szerint hárman életüket vesztették és mintegy tizenöten megsebesültek - közölték szombat este orosz hírügynökségek.
A detonáció a Kudriszkaja téren, az orosz főváros egyik emblematikus, úgynevezett Sztálin-toronyházában, a Balzi Rossi étteremben történt. A vendéglátóhelyen zárt körű bankettet tartottak.
Ресторан Balzi Rossi, где произошел взрыв, сегодня был закрыт на частный банкет. pic.twitter.com/BkollXqHJn— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) August 1, 2026
Трое погибли и, предварительно, семеро пострадали при взрыве в кафе Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве.— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) August 1, 2026
После взрыва в заведении начался пожар. На месте работают экстренные службы. pic.twitter.com/3jyNyaOKeg
A Rosszija 1 televízió híradója a rendőrségre hivatkozna az közölte, hogy a robbanás oka gázszivárgás lehetett.
(MTI)