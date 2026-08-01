Robbanás történt Moszkva központjában egy étteremben, az előzetes hírek szerint hárman életüket vesztették és mintegy tizenöten megsebesültek - közölték szombat este orosz hírügynökségek.
A detonáció a Kudriszkaja téren, az orosz főváros egyik emblematikus, úgynevezett Sztálin-toronyházában, a Balzi Rossi étteremben történt. A vendéglátóhelyen zárt körű bankettet tartottak.
 
A Rosszija 1 televízió híradója a rendőrségre hivatkozna az közölte, hogy a robbanás oka gázszivárgás lehetett.
(MTI)
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