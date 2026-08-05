Anyaország :: 2026. augusztus 5. 08:19 ::

Kilenc százalékkal csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban, ma és holnap tetőzik a hőség

- A vízfogyasztás 9 százalékkal csökkent az elmúlt napokban - közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Gajdos László azt írta, hogy a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami lényeges biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek.

Jelezte, hogy péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben, így most jönnek a legkritikusabb napok.

Hozzátette: ahhoz, hogy minden háztartásban továbbra is zavartalan legyen az ivóvízellátás, most különösen fontos, hogy továbbra is odafigyeljünk a tudatos vízhasználatra.

Az utolsó paksi turbina stabilan termel, a vízállás nem változott

Az önkéntes fogyasztáscsökkentés fontosságára hívta fel a figyelmet Magyar Péter szerda reggeli Facebook-bejegyzésében.

A miniszterelnök azt írta, hogy az utolsó paksi turbina stabilan termel, a vízállás nem változott.

A hőség szerdán és csütörtökön tetőzik Magyarországon, így most különösen fontos lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentés a 17 és 22 óra közötti idősávban - emelte ki a kormányfő.

(MTI)