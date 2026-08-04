Sport :: 2026. augusztus 4. 20:12 ::

Magyar aranyérem a lengyelországi szumó Európa-kupán

Magyar aranyéremmel zárult a lengyelországi Rzeszówban rendezett szumó Európa-kupa: Szilágyi Erik megnyerte a férfiak 115 kilogrammos súlycsoportjának küzdelmeit.

A hazai szakszövetség keddi beszámolója szerint Szilágyi egyedül képviselte a magyar színeket, az aranyérem értékét pedig növeli, hogy rendkívül erős ellenfeleket, köztük a döntőben az ukrán Olekszandr Jevdokimovot legyőzve állhatott a dobogó tetejére.

A rzeszówi Ek egyben a 2029-es, karlsruhei Világjátékok kvalifikációs sorozatának egyik állomása is volt, így Szilágyi aranyérme nemcsak rangos nemzetközi siker, hanem értékes kvalifikációs eredmény is.

"Nagyon örülünk a sikerének, hiszen rendkívül taktikusan és fegyelmezetten versenyzett. Erős mezőnyben, kiváló ellenfeleket legyőzve szerezte meg az aranyérmet, ami komoly szakmai értéket képvisel. Bízunk benne, hogy ez az eredmény a 2029-es Világjátékok kvalifikációjában is sokat ér majd" - mondta Ancsin László, a Magyar Sumo Szakszövetség elnöke, aki hozzátette, a következő időszak egyik legfontosabb állomása az októberi, bakui világbajnokság lesz.

(MTI)