Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. augusztus 4. 10:08 ::

Sajnos ez az idős ember is megtapasztalta, mit jelent Lannerték "roma kultúrája" a gyakorlatban

Egy figyelmes vagyonőr július 31-én délután tett bejelentést a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletére, miszerint a vásárcsarnok biztonsági kameráinak visszanézése során talált egy felvételt, amin az látszik, hogy kicsivel éjfél után a csarnok előtti padoknál három "fiatal" bántalmaz egy idős férfit, megütik, földre rántják, és elveszik a táskáját.

A salgótarjáni nyomozók adatgyűjtésének eredményeként a kórházban megtalálták a 75 éves salgótarjáni férfit, akit a felvétel tanúsága szerint bántalmaztak és kiraboltak, amelynek következtében súlyos koponyacsont-töréssel szállították kórházba.

"A roma kultúra nem a magyar kultúra mellett létezik, hanem annak szerves része. Jelen van történelmünkben, zenénkben, irodalmunkban, képzőművészetünkben, színházi hagyományainkban és közösségi életünkben. Olyan érték, ami közösségeket kapcsol össze, erősíti az identitást, és segíthet az előítéletek lebontásában" - jelentette ki Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter tegnap a Facebook-oldalán. Az ügy felderítésére és az elkövetők elfogására létrehozott nyomozócsoport rövid időn belül azonosította a súlyos bűncselekmény tetteseit, amelyek közül kettő még gyermekkorú, egy pedig már felnőtt. A bűncselekmény elkövetőinek elfogása érdekében bevezetett intézkedések eredményeként a 12 éves lányt, valamint a 13 és 19 éves fiút még aznap este elfogták, és a rendőrkapitányságra előállították, ahol mindhármukat csoportosan elkövetett rablás bűntett miatt hallgatták ki.



Bódis és Lannert szerint bizonyára az is csak előítélet, hogy rendszerint a kedvenckéik szerepelnek a hasonló ügyek rendőrségi fényképein...

A felnőttkorúnak továbbá súlyos testi sértés miatt is felelni kell, így őt a nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.