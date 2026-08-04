Háború :: 2026. augusztus 4. 16:11 ::

Amerikai pénzügyminiszter: két napon belül megállapodás lehet a Hormuzi-szorosról

Akár két napon belül eredményre vezethetnek az Iránnal zajló tárgyalások a Hormuzi-szoros teljes megnyitásáról - jelentette ki Scott Bessent amerikai pénzügyiminiszter kedden.

A miniszter a CNBC televízió reggeli műsorának adott interjúban beszámolt arról, hogy tartanak a tárgyalások, és esélyt lát arra, hogy kedden vagy szerdán létrejöjjön a megállapodás a hajózási útvonal teljes átjárhatóságáról, ami némileg rendezettebb helyzetet alakítana ki az amerikai-iráni konfliktusban.

Arra a kérdésre, hogy Iránnak lehetősége nyílhat-e díjat kérni az áthaladásról, Scott Bessent annyit mondott, hogy ez az ügy az utazás és helyváltoztatás szabadságára vonatkozó jogot érinti.

Rámutatott, hogy a Hormuzi-szoros közlekedésének akadozása nemcsak a nyers energiahordozók piacára, de feldolgozott termékek és műtrágya nemzetközi kereskedelmére is jelentős hatással van.

Donald Trump elnök hétfőn úgy fogalmazott, hogy az újraindult tárgyalások Irán számára "utolsó esélyt" jelentenek arra, hogy megállapodjon az Egyesült Államokkal, és elkerülje a korábbiaknál jóval súlyosabb katonai csapásokat.

(MTI)