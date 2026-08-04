Anyaország :: 2026. augusztus 4. 12:13 ::

Ürüléket és fenyegető képet is küldött volt főnökének egy közérdekű vagyonkezelőtől kirúgott dolgozó

A Budaörsi Járási Ügyészség zsarolás bűntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki - a vád szerint - munkaviszonyának megszüntetését követően volt főnökét kezdte zsarolni - közölték honlapjukon.

A vádirat szerint a férfi – a bűnügy vádlottja – 2023 októberétől 2024 júliusáig dolgozott egy budapesti székhelyű közérdekű vagyonkezelő alapítványnál. 2024 júliusában munkaviszonyát azonnali hatályú felmondással megszüntették, amelyet a férfival a sértett, az alapítvány ügyvezetője közölt. A férfi ezt nem tudta elfogadni.

2024 augusztusában a vádlott „LA MORT” feliratú fenyegető levelet adott fel volt főnökének címezve, melyben külön nejlonzacskóba emberi ürüléket csomagolt.

2024 októberében a férfi az általa készített e-mail címről a volt főnöke privát e-mail címére küldött levélben azzal fenyegette meg a sértett nőt, hogy amennyiben nem fizet neki több millió forintot, úgy az alapítvánnyal kapcsolatos titkokat, zártan kezelt adatokat tesz közzé.

A sértett értesítette a rendőrséget, majd a nyomozók ellenőrzésével a megbeszélt helyen és időben a vádlott kérésének megfelelően elhelyezett egy csomagot egy közterületi kukába. A férfi a csomagot nem vette fel.

A Budaörsi Járási Ügyészség a férfit zsarolás bűntettének kísérletével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Budaörsi Járásbíróság fog dönteni.