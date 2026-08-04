Négyszázkét embert, köztük 156 kiskorút állítottak elő a francia hatóságok az országban tomboló erdőtüzek ügyében, amelyek a nyár kezdete óta már 120 ezer hektárt pusztítottak el - jelentette be kedden a belügyminiszter.
Sajtótájékoztatóján Laurent Nunez elmondta, hogy az előállítottak közül 36-an vannak letartóztatásban, vagy azért, mert már elítélték őket, vagy mert a tárgyalásra várnak.
Arról is tájékoztatott, hogy az idei nyáron már 14 540 tüzet jelentettek országszerte, hozzátéve, hogy a helyzet mindazonáltal javulóban van.
Hozzátette azt is, hogy az előzetes vizsgálatok szerint az idén jelentett legnagyobb erdőtüzeket nem szándékos gyújtogatás okozta.
Az Európai Erdőtűz-információs Rendszer (EFFIS) szerint Franciaországban 2026-ban már nagyobb terület vált a lángok martalékává, mint bármikor az elmúlt 20 évben, ezt műholdas mérések segítségével állapították meg.
(MTI)