Külföld :: 2026. augusztus 5. 08:43 ::

Több mint 14 500 szúrófegyvert szolgáltattak be Nagy-Britanniában a kihelyezett gyűjtődobozokban

Több mint 14 500 szúrófegyvert, köztük konyhakéseket, "zombiölő" késeket és bozótvágó késeket szolgáltattak be az emberek Nagy-Britanniában tavaly július óta a kormány által támogatott amnesztiaprogram keretében létrehozott gyűjtődobozokban - közölte a brit belügyminisztérium.

"Minden egyes alkalommal, amikor egy veszélyes szúrófegyvert leadnak a hatóságoknál, akkor eggyel kevesebb fegyver marad az utcákon, és egy picivel biztonságosabbá válik a közösségek élete szerte az országban" - mondta Sarah Jones rendészeti államminiszter kedden.

A brit belügyminisztérium a program keretében 37 gyűjtődoboz kihelyezését támogatta Londonban, Greater Manchester és West Midlands megyében. További nyolc új ládát helyeznek ki még South Yorkshire és West Yorkshire megyében is.

Sarah Jones kiemelte: a késes támadások száma 11 százalékkal, a késsel elkövetett rablások 16 százalékkal, a késes gyilkosságok száma pedig 26 százalékkal esett a (2024-es) választás óta. A cél, hogy egy évtized alatt a felére csökkentsék a késes támadások számát.

A gyűjtődobozok mellett, amelyeket a Word 4 Weapons nevű jótékonysági szervezet kezel, a Fazamnesty nevű szervezet egy mobil gyűjtőpontot is kialakított, ahol további 783 szúrófegyvert adtak le. A beszolgáltatásnak nincs következménye, a kések leadásakor nem kell semmiféle kérdést megválaszolni.

(MTI)