Háború :: 2026. augusztus 5. 07:16 ::

Alig maradt már precíziós rakétájuk az Iránban Izrael háborúját vívó jenkiknek

Az Egyesült Államok felhasználta a rendelkezésére álló precíziós rakétakészletek jelentős részét az iráni konfliktus elmúlt öt hónapja során - derül ki a Reuters hírügynökség hivatalos forrásokat idéző, kedden megjelent összefoglalójából.

Az adatok ismeretében nyilatkozó illetékesek szerint a szárazföldi erők "gyakorlatilag az összes" rendelkezésre álló ATACMS és PrSM ballisztikus rakétát felhasználták, miközben a haditengerészet a Tomahawk manőverező robotrepülőgépek globális készleteinek "kicsivel kevesebb mint felét" használta fel.

Az ATACMS (Army Tactical Missile System) és a PrSM (Precision Strike Missile) az amerikai haderő meghatározó precíziós támadó fegyverzete, az eszközök darabonként nagyjából 1 millió dollárba (316 millió forint) kerülnek - hívták fel a figyelmet a megszólaló illetékesek.

A Reuters által készített összeállítás szerint a Középső Parancsnokság (CENTCOM), a Közel-Keletért felelős amerikai katonai irányítótörzs jelenleg a világ más térségeiben felhalmozott készletekből biztosítja az iráni műveletekhez szükséges fegyvereket.

A csökkenő raktárkészletek következményeire vonatkozó kérdésre a Fehér Ház Donald Trump amerikai elnök közelmúltban tett nyilatkozatát idézte, amely szerint "védelmi ipari vállalataink jelenleg többet termelnek, mint korábban bármikor, és ezzel párhuzamosan rekordmértékben bővítik a gyártóhelyeket".

Az ATACMS eszközök gyártója, az amerikai Lockheed Martin júliusban, a NATO ankarai csúcstalálkozójának keretében szerződést kötött a német Rheinmetall hadiipari céggel a fegyverzet németországi előállításáról. A hosszabb ideje tervezett megállapodás révén először valósulhat meg az amerikai fejlesztésű precíziós fegyverrendszer gyártása az Egyesült Államokon kívül.

Jim Taiclet, a Lockheed Martin ügyvezetője a megállapodás aláírásakor úgy fogalmazott, hogy az ATACMS eszközök gyártását a "felvevőpiac közelébe" telepítik, és ezzel egy időben az Arkansas államban működő üzemben kapacitás szabadul fel, ami lehetővé teszi a korszerűbb precíziós támadó rakéta, a PrSM előállításának felpörgetését.

A korábbi tervek szerint az ATACMS eszközök gyártása 2027 elején indulhat Németországban, a teljes kapacitást 2028-ban vagy 2029-ben érheti el, ami azt jelenti, hogy fedezheti az éves 600-800 közötti európai, valamint ukrajnai igényt.

Hétfőn az amerikai hadügyminisztérium keretmegállapodást jelentett be a kritikus fontosságú, lecsökkent számú légvédelmi eszköz gyártásának megtöbbszörözése érdekében vezető hadiipari cégekkel.

A Pentagon közleménye szerint a több milliárd dollár értékű hosszú távú megbízások Patriot rakéták és THAAD-rendszerek (Terminal High Altitude Area Defense) alkatrészeinek gyorsított előállítására vonatkoznak. Így a Lockheed Martin és a Northrop Grumman komolyabb beruházásokat tehet a kapacitásbővítés érdekében.

(MTI)