Külföld :: 2026. augusztus 4. 20:22 ::

Montenegró elutasítja uniós migránsközpontok létesítését a területén

Milojko Spajic montenegrói miniszterelnök kedden tagadta azokat a híreket, amelyek szerint Montenegró illegális migránsok befogadására szolgáló uniós központoknak adna otthont, és jelezte, hogy kormánya nem támogatna ilyen kezdeményezést, jóllehet sajtóértesülések szerint az ország szerepel a lehetséges helyszínek előzetes listáján.

A kormányfő az X közösségi oldalon hangsúlyozta, hogy Podgorica nem folytatott tárgyalásokat az Európai Unióval ilyen központok létrehozásáról, és hivatalos felkérést sem kapott. Hozzátette: amennyiben ilyen javaslat érkezne, a montenegrói kormány egyértelműen elutasítaná azt.

Milojko Spajic kiemelte: Montenegró továbbra is megbízható partnere az Európai Uniónak a külső határok védelmében és a migráció kezelésében, de minden, az országot érintő döntést átlátható módon és kizárólag a montenegrói állampolgárok érdekeinek figyelembevételével hoznak meg.

A montenegrói sajtó kedden az olasz média diplomáciai forrásokra hivatkozó értesüléseit ismertetve arról számolt be, hogy Montenegró azon országok előzetes listáján szerepel, ahol az Európai Unió új migránsbefogadó és tranzitközpontokat hozhatna létre. A javaslatot várhatóan Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter ismerteti az uniós belügyminiszterek rendkívüli ülésén.

A tervek szerint az úgynevezett albán modellt terjesztenék ki más, az Európai Unión kívüli országokra is. Míg az Olaszország és Albánia közötti megállapodás kétoldalú finanszírozásra épül, az új központokat már közvetlenül az Európai Unió közös költségvetéséből finanszíroznák.

Sajtóértesülések szerint Montenegró mellett Tunézia, Líbia, Egyiptom, Ruanda, Ghána, Szenegál, Mauritánia, Uganda, Üzbegisztán, Örményország és Etiópia is szerepel a lehetséges befogadó országok között.

A kezdeményezés hátterében az áll, hogy a spanyol fennhatóság alatt álló észak-afrikai Ceutába a múlt héten mintegy 50 ezer migráns jutott be, az incidensek során pedig több tucat ember meghalt, ami miatt ismét napirendre került az Európai Unión kívüli befogadóközpontok létrehozásának kérdése.

(MTI)