Anyaország :: 2026. augusztus 5. 09:01 ::

Felmérés: a fideszesek harmada nyitott lenne egy Tiszánál is újabb Fideszre

Azonnal elérné az ötszázalékos parlamenti küszöböt egy olyan új párt, amelyet a Fidesz korábban meghatározó "polgári" irányvonalához tartozó politikusok alapítanának – derül ki a Medián friss felméréséből, amelyet a HVG360 közölt.

A teljes népesség öt százaléka „szinte biztosan” egy ilyen formációra szavazna. A párt így akkor is megugraná a bejutási küszöböt, ha valamennyi választópolgár részt venne a voksoláson. További öt százalék valószínűnek tartja, hogy támogatná az új jobbközép pártot.

A HVG számítása szerint, ha egy ilyen formáció már az áprilisi választáson is ekkora támogatottsággal rendelkezett volna, a Mi Hazánkat megelőzve a harmadik legnagyobb frakciót alakíthatta volna az Országgyűlésben. Toroczkai László pártjára tavasszal a választásra jogosultak 4,76, a ténylegesen szavazók 5,63 százaléka voksolt.

A hipotetikus párt elsősorban a Fidesztől tudna választókat elcsábítani. A magukat jelenleg is Fidesz-támogatónak vallók 18 százaléka biztosan átszavazna rá, további 15 százalék pedig elképzelhetőnek tartja a váltást. A Tisza szavazótábora ennél lényegesen zártabb: Magyar Péter pártjának támogatói közül mindössze egy százalék mondta biztosra, hogy egy mérsékelt jobboldali ajánlat hatására pártot váltana. Ugyancsak egy százalékuk szavazna biztosan egy új baloldali formációra.

A mostani számok illeszkednek a Medián legutóbbi pártpreferencia-méréséhez. A július 22. és 24. között készített kutatás szerint a teljes népesség 57 százaléka szavazna a Tiszára, míg 19 százalék a Fideszre. Magyar Péter pártja júniushoz képest 3 százalékpontot veszített, míg a Fidesz hibahatáron belül, egy százalékponttal erősödött. A június végi mérésben még 60–18 volt az állás a két párt között a teljes népességben.

A HVG360 cikke a lehetséges új formációhoz kapcsolódva említi a Fidesz korábbi politikusai közül Navracsics Tibort, Cser-Palkovics Andrást és Ferencz Orsolyát. Navracsics júliusban kétségbe vonta, hogy a Fidesz politikai márkája megmenthető-e, de azt mondta, amíg lehetősége van rá, a párton belül szeretné lefolytatni az Orbán Viktor által képviselt irányvonalról szóló vitát. Cser-Palkovics korábban kizárta, hogy vezető szerepet vállalna a Fideszben, Ferencz pedig a választási vereség után arról beszélt, hogy a pártvezetésből nem mindenki értette meg a kialakult helyzet súlyát. Egyikük sem jelentette be, hogy új párt alapítására készülne.

Egy új formáció elindítását a jelenlegi választási rendszer nehezítené, mivel a legnagyobb pártot részesíti előnyben, a kisebb szereplőket pedig már a kampány előtt összefogásra vagy visszalépésre ösztönzi. Magyar Péter a választás előtt azt ígérte, hogy az új választási szabályokról minden mérhető támogatottságú párt bevonásával döntenek, a reform részleteit azonban egyelőre nem ismertették.

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