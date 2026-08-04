Külföld :: 2026. augusztus 4. 13:16 ::

Belgium teljes egészében Oroszországból származó LNG-t használt júliusban

Júliusban Belgium kizárólag Oroszországból importált cseppfolyósított földgázt (LNG) használt az iráni konfliktus okozta európai ellátás csökkenése miatt - közölte a The Brussels Times angol nyelvű brüsszeli hírportál a belga hírügynökség információit ismertetve kedden.

A beszámoló szerint noha az Oroszországból érkező belga LNG-import alacsonyabb volt, mint az év elején, a felhasználásban az ország az előző hónapban teljes egészében az orosz LNG-re támaszkodott. Az orosz LNG belga behozatala több mint 40 százalékkal csökkent az előző évhez képest.

Belgium tavaly az orosz LNG negyedik legnagyobb európai importőre volt. Az ország körülbelül 0,4 millió tonna LNG-t vásárolt Oroszországtól. Emellett Norvégiától és az Egyesült Királyságtól is érkezik cseppfolyósított földgáz Belgiumba - tájékoztattak.

Emlékeztettek, az uniós tagállamoknak csökkenteniük kellene az Oroszországtól származó LNG-vásárlásaikat, mivel április óta tilalom van érvényben a rövid távú szerződésekre, valamint teljes tilalom lép hatályba a jövő hét elején. Ezzel szemben az tagországok által vásárolt orosz LNG mennyisége nőtt a Bloomberg hírügynökség szerint, aminek egyik oka, hogy a vásárlók alternatívát kerestek a közel-keleti ellátás akadozása miatt. Az Egyesült Államok után Oroszország továbbra is az EU legnagyobb LNG-szállítója - tették hozzá.

(MTI)