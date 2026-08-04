Anyaország :: 2026. augusztus 4. 16:36 ::

Szexért gyógyszert felíró orvost akart vezetői posztra kinevezni az Egészségügyi Minisztérium

Az Egészségügyi Minisztérium elkezdte a háziorvosi rendszer átalakítását, ennek részeként pedig menesztették az országos és vármegyei kollegiális szakmai vezető háziorvosokat. Az országos posztra viszont kis híján egy olyan háziorvost sikerült jelölni, akiről a 24.hu azt írja, 2023-ban vesztegetési ügybe keveredett.



Fotó: Nyíregyházi Televízió

Dr. Porpáczy Krisztina alapellátásért felelős államtitkár múlt hét hétfőn jelentette be, hogy az országos kollegiális szakmai vezető háziorvos tisztségről leváltotta dr. Békásy Szabolcsot, a posztra pedig átmenetileg dr. Soós Zoltán kinevezését javasolja. Soósról viszont a lap azt írja, hogy 2023-ban vesztegetési ügybe keveredett Nyíregyházán, amikor recepteket írt egy nőnek, aki azokért cserébe szexuális szolgáltatásokat ajánlott.

Miután a portál megkereste az Egészségügyi Minisztériumot az ügyben, a tárca azt közölte, hogy már nem Soós Zoltánt jelölik a kérdéses posztra.

Soós nyíregyházi háziorvos, aki korábban a háziorvosok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kollegiális vezetője és a Magyar Orvosi Kamara Háziorvosi Csoportjának vezetője is volt, ilyen minőségeiben még Takács Péter egészségügyi államtitkárral is tárgyalt a háziorvosi rendszerről még 2023-ban, sőt a kormány az ő leveleire hivatkozva állította azt, hogy a MOK-nak elfogadható volt az ügyeleti rendszer bevezetése, amit aztán a kamara mégsem szavazott meg.

Pár hónappal azután viszont, hogy Takács Péterrel fotózkodott, vesztegetés elfogadásának megalapozott gyanúja miatt eljárás indult ellene Nyíregyházán. A gyanú szerint 2023 márciusában egy nő felkereste, hogy írjon föl neki egy kifejezetten cukorbetegeknek szánt gyógyszert, pedig nem volt cukorbeteg, csak fogyni akart. Cserébe szexuális szolgáltatásokat ajánlott, a háziorvos pedig felírta a receptet, amit aztán a rendőrség meg is talált a nő lakásán.

A hír akkor bejárta a sajtót, az orvos nevét viszont nem közölte a rendőrség, sem a MOK, amelynek akkori közleménye szerint az érintett háziorvos maga kérte a tagságának felfüggesztését.

(24 - Telex nyomán)