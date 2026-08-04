Külföld :: 2026. augusztus 4. 15:37 ::

Számos választópolgár neve "törlődött" a névjegyzékből Izraelben

Izraelben ismeretlen okból törlődött sok választópolgár neve a névjegyzékből, amit elsősorban a külföldön élők vettek észre, mert közülük többen az október 27-re kiírt parlamenti választásra készülve ellenőrizték nevük meglétét az adatbázisban. Ezzel párhuzamosan meghibásodott a belügyminisztérium informatikai rendszere, és a törlés ellen így nem lehet panaszt tenni. Ezek miatt a hatóságok péntekig meghosszabbították a panasztételi határidőt - jelentette kedden a Háárec című lap.

A külföldön élő, de a választásra hazautazni készülő izraeliek online közösségeikben útmutatókat osztanak meg a választójog és a névjegyzékben való szereplés ellenőrzéséről. Sokan közülük azt vették észre, hogy törölték őket a névjegyzékből.

A külföldön élő izraeliek nagy számban terveznek hazautazni az október 27-i választásra, miután a választási törvény értelmében csak a hivatalos külföldi kiküldetésben lévők szavazhatnak a nagykövetségeken, mások csak személyesen Izraelben adhatják le voksukat. Beszámolóik szerint a telefonos ügyfélszolgálat nem válaszolt, amikor próbálták hívni, az azonosítási rendszer több esetben a helyesen megadott személyi azonosító számokat is elutasította, valamint az erre a célra rendszeresített WhatsApp-szolgáltatás sem működött napokig.

A belügyminisztérium közleménye szerint időben felkészültek arra, hogy a választópolgárok ellenőrizhessék: szerepelnek-e a választói névjegyzékben, és megtalálhassák kijelölt szavazókörüket. Ennek érdekében honlapot, telefonos ügyfélszolgálatot, online űrlapot, sms- és WhatsApp-szolgáltatást is működtetnek. A minisztérium közlése szerint az utóbbi napokban példátlanul sokan keresték meg a közösségi médiában terjedő pontatlan információk miatt, és ez számos - köztük több külföldön élő - izraelit arra késztetett, hogy egyszerre több ügyfélszolgálati csatornán is érdeklődjön. Közölték azt is, hogy a rendkívüli ügyfélforgalom miatt megerősítették az ügyfélszolgálatot, meghosszabbították a telefonos nyitva tartást, és korszerűsítik a WhatsApp-szolgáltatást, hogy az is képes legyen kezelni a megnövekedett terhelést.

Az izraeli alaptörvény szerint minden 18 évesnél idősebb izraeli állampolgár választójoggal rendelkezik, hacsak bíróság meg nem vonta tőle. A választási törvény azonban úgy szól, hogy csak az szavazhat, aki szerepel a választói névjegyzékben, és ez a névjegyzék a lakcímnyilvántartás alapján készül. Akik ebben már nem izraeli lakosként szerepelnek, nem kerülnek bele a választói névjegyzékbe még abban az esetben sem, ha izraeli állampolgárok és érvényes izraeli útlevéllel rendelkeznek.

A központi választási bizottság adatai szerint 2018 és 2026 között 396 állampolgárt töröltek az izraeli lakcímjegyzékből.

(MTI)