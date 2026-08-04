Anyaország :: 2026. augusztus 4. 18:57 ::

Országosan és Budapesten is elérte a 40 Celsius-fokot a legmagasabb hőmérséklet

Országosan és Budapesten is elérte a 40 Celsius-fokot a legmagasabb hőmérséklet - közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett keddi 16 órás gyorsjelentésében a kormany.hu oldalon.

Azt írták: csapadék továbbra sincs, és nem is várható kedden.

A szociális ellátórendszerben az előző jelentés óta nem történt rendkívüli esemény.

Az egészségügyben túlhevülés miatti betegellátás kedd délután két esetben történt.

A közlekedésben jelenleg 16 vasútvonalon, illetve 4 HÉV-vonalon van érvényben ideiglenes, magas hőmérséklet miatti sebességkorlátozás.

Az M2-es autóúton Budapest felé délben meghibásodott egy jármű, a helyszínen vizet osztottak ki. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Balatonszemesnél személyautó szalagkorlátnak hajtott, a külső sávot lezárták. A balesetnél helyszínelőknek vizet osztottak, torlódás nem alakult ki.

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt jelentése alapján, a korábbi csőtörés miatt Őrbottyánon a folyamatos ellátás biztosítására egy lajtot helyeztek ki. A déli jelentésben említett fővárosi, Gazdagréti téri csőtörés javítása folyamatban van, a szükségvízellátás lajtoskocsival és szükségkúttal biztosított.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelentése szerint 15 erdő- és vegetációtűzről érkezett bejelentés kedd délutánig.

A Paksi Atomerőmű aktuális villamosenergia-termelési kapacitása jelenleg 230 megawatt.

A kedd délutáni adatok szerint 1283 helyszínen volt vízosztás, 683 helyszínen pedig párakapu üzemelt.

Emelkedett a Duna vízszintje, stabilan termel az utolsó turbina Pakson



A Duna vízszintje már öt centimétert nőtt, az utolsó turbina stabilan termel - közölte a miniszterelnök a paksi atomerőmű működésére utalva keddi Facebook-bejegyzésében.

Ismét beléptünk a kritikus 17:00-22:00 órás szakaszba - írta Magyar Péter, hangsúlyozva: "Magyarország ismét összefogott, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt".

(MTI)