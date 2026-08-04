Külföld, Háború :: 2026. augusztus 4. 13:54 ::

Ukrajna európai védelmi ipari vállalatokkal közösen fejleszt ballisztikusrakéta-elhárító rendszert

Ukrajna európai védelmi ipari vállalatokkal együttműködve megkezdte a Freyja nevű, ballisztikus rakéták elleni légvédelmi rendszer fejlesztését, amelynek első sikeres elfogási kísérletét 2027 közepére tervezik - tájékoztatta a projektet vezető Fire Point ukrán vállalat vezérigazgatója a Reuters hírügynökséget.



Illusztráció forrása: Instagram

A cég szerint már 13 európai ipari partner csatlakozott a programhoz, és folyamatban van a különböző radar-, irányítási és vezetési rendszerek integrálása. A cél olyan elfogórakéta kifejlesztése, amelynek darabára egymillió euró alatt marad, vagyis a Patriot rendszer elfogórakétáinál lényegesen olcsóbb lenne.

A Reuters exkluzív beszámolója szerint a Freyja programot júliusban indították el hivatalosan Párizsban tíz európai kormány és tizenkét védelmi ipari vállalat részvételével. A résztvevők között van az Eurosam, a Leonardo, a Thales és a Saab is. A fejlesztés célja olyan európai rakétaelhárító rendszer létrehozása, amely képes megsemmisíteni az orosz ballisztikus rakétákat.

Irina Tereh, a Fire Point vezérigazgatója elmondta, hogy a vállalat az FP7.X elfogórakétát fejleszti, amelyet felderítő- és követőradarokkal, valamint célkövető rendszerrel integrálnak. A norvég Kongsberg a különböző rendszereket összekapcsoló irányítóközpont fejlesztésén dolgozik, míg a német Diehl Defence megerősítette, hogy tárgyalásokat folytat a Fire Pointtal az együttműködésről.

A vállalat szerint a fejlesztés nyílt architektúrára épül, így az egyes alkatrészek - például a radarok - különböző gyártók rendszereivel is helyettesíthetők. A Fire Point arra számít, hogy az ipari partnerek száma mintegy húszra bővülhet, ami a gyártási kapacitás növelését is lehetővé tenné.

A vezérigazgató közölte, hogy az elfogórakétákkal eddig legalább öt tesztet hajtottak végre. A kutatás-fejlesztési költségeket a részt vevő vállalatok finanszírozzák mindaddig, amíg a rendszer el nem éri a minimálisan működőképes állapotot, amelyet egy ballisztikus rakéta sikeres elfogása jelentene.

Tereh beszámolt arról is, hogy az FP7 támadó változata, amely földi célpontok ellen alkalmazható, mintegy tizenöt tesztindításon van már túl, és jelenleg az ukrán védelmi minisztérium tanúsítási eljárása alatt áll, ami várhatóan két-négy héten belül le is zárul. A vállalat ezt a változatot kora ősszel, a nagyobb hatótávolságú FP9 ballisztikus rakétát pedig késő ősszel kívánja először harci körülmények között bevetésre kész állapotba hozni.

A Fire Point saját hajtóművet is fejleszt Flamingo nevű FP5 robotrepülőgépéhez, mivel a korábban használt sugárhajtóművek beszerzése nehezebbé vált.

(MTI nyomán)