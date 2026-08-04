Anyaország :: 2026. augusztus 4. 12:49 ::

A külügyminiszterhez fordul a Mi Hazánk alelnöke a Szalonnába költöző cigányok miatt

"Orbán Anita külügyminiszterhez fordul a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke a Szalonnába költöző szlovák családok ügyében" - írja az MTI. De persze nem szlovákokról, hanem cigányokról van szó.

Pakusza Zoltán keddi miskolci sajtótájékoztatóján közölte: a témában korábban Pósfai Gábor belügyminiszternek is írt levelet, mert úgy véli, a kérdéssel foglalkoznia kell a kormánynak is. Az ország vezetésének az a feladata, hogy ha vannak jogi kiskapuk, akkor lezárja azokat, és olyan törvényi hátteret dolgozzon ki, amely biztosítja, a későbbiekben ne történhessen hasonló eset egyetlen magyar településen sem - tette hozzá.

Szalonnában két kassa-tóvárosi cigány család vásárolt házat, amihez egy civil szervezettől kaptak segítséget. Érkezésük aggodalmat váltott ki a településen és Encsen is. Szalonnán rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottak, amelyen a megalkották a település úgynevezett önazonossági rendeletét.

Pakusza Zoltán megjegyezte, hogy miután egyeztetett Szalonna és a környék polgármestereivel, úgy érezte, a kistelepülési vezetők magukra vannak hagyva. Úgy fogalmazott, hogy a probléma túlmutat a polgármesterek lehetőségein, és azt is ki kell vizsgálni, hogy kik és milyen módon vásárolták meg a szalonnai ingatlanokat.

Közölte: a Kassáról érkezők azt mondták neki, hogy külföldön dolgozó rokonoktól kaptak pénzt. Hozzátette: a kassai városrész polgármesterének neve is haszonélvezőként szerepel az egyik megvásárolt ház papírjain.

Kassa-Tóváros polgármestere július 30-án az MTI-vel közölte, nincs program emberek tömeges magyarországi áttelepítésére. A két Magyarországra költözött családról Lenka Kovacevicova azt mondta, hogy a házakat a családok önként vásárolták meg, segítséget a Méltó Életért és Rendért Polgári Társulástól kaptak. A szervezet célja, hogy egyéni segítséget nyújtson azoknak, akik változtatni akarnak az életükön, de önerőből erre nincs lehetőségük. Civil és nonprofit szervezetekkel összefogva biztosítottak kölcsönt a ház megvásárlásához és felújításához, valamint bútorokkal és építőanyag-felajánlással segítették őket.

A polgármester közölte: a tulajdoni lapon kizárólag a nyújtott kölcsön biztosítékaként szerepel a neve, a pénz teljes visszafizetése után ezt a bejegyzést törlik. Ez a megoldás szerinte azt is szolgálja, hogy a család ne adhassa el idő előtt az április 29-én vásárolt ingatlant, és így ne veszítse el a stabil lakhatás lehetőségét.

Mikola Gergely, Encs független polgármestere Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy az önkormányzat várhatóan elővásárlási jogot vezet be olyan területeken található ingatlanokra, ahol civil szervezetek csaknem lakhatatlan házakat kívánnak olcsón megvenni és lakcímet létesíteni a Kassáról kilakoltatottaknak. Mint írta, tudomása szerint szlovák politikai jóváhagyással bontanak le egy kassai gettótelepet, és civil szervezetek által biztosított forrásokkal akarnak több borsodi járásba mintegy 2-300 szlovákiai "romát" "deportálni".

A szlovák kormány "romaügyi" hivatalának vezetője az MTI-nek július 30-án elmondta: figyelemmel kísérik az ügyet, és az információk összegyűjtése és ellenőrzése után nyilatkozatot adnak ki. Alexander Dasko hozzátette: felkeresi az érintetteket Kassán és Magyarországon, hogy személyesen is tájékozódon a helyzetről.