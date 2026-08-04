Külföld, Elcsatolt részek :: 2026. augusztus 4. 18:12 ::

Bécsben 40,8 fokkal megdőlt a mindenkori ausztriai melegrekord

Bécs Stammersdorf kerületében kedden délután 40,8 Celsius fokos hőséget mértek, ezzel megdőlt Ausztriában a mindenkori országos melegrekord - derül ki a Geosphere Austria meteorológiai szolgálat adataiból.

Az eddigi legmagasabb hőmérsékleti csúcsértéket, vagyis 40,5 Celsius-fokot 2013-ban mérték az alsó-ausztriai Deutsch-Altenburgban. A mostani hőhullám kedden és szerdán további csúcsokat döngethet. Meteorológusok szerdára is rendkívüli meleget jósolnak.

A Geosphere Austria vörös riasztást adott ki keddre és szerdára Bécsre, Burgenland tartomány északi részére, valamint Alsó-Ausztria északkeleti felére. Bécsben legutóbb hétfőn dőlt meg a hőmérsékleti rekord, akkor 40,1 Celsius-fokot mértek. Ez utóbbi rekord kedd délután már meg is dőlt.

Az őrvidéki hatóságok szerint az S31 jelű gyorsforgalmi utat Szikra (Sieggraben) településénél Felsőpulya (Oberpullendorf) irányában erdőtűz miatt kedden déltől lezárták. Úgy tudni, több hektáron lángol az aljnövényzet, a forgalomkorlátozás az erős füstképződés miatt vált szükségessé. Sérülésekről egyelőre nem tudni, a tűzoltóság nagy erőkkel igyekszik megfékezni a lángokat. Az oltási munkálatokat nagyban megnehezíti a hőség, szárazság és az erős szél.

(MTI nyomán)