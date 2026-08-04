Anyaország :: 2026. augusztus 4. 17:55 ::

Meteorológia: a hatodik legszárazabb és a tizedik legmelegebb volt az idei július

A hatodik legszárazabb és a tizedik legmelegebb volt az idei július a huszadik század kezdete óta - közölte a HungaroMet Zrt. kedden a honlapján.

Az év hetedik hónapjáról készített elemzésben azt írták: az idei július középhőmérséklete országos átlagban 22,8 Celsius-fok volt, ami 1,3 Celsius-fokkal a 21,5 Celsius-fokos 1991-2020-as átlag felett van. Ezzel az idei a tizedik legmelegebb július lett 1901 óta Magyarországon.

Hangsúlyozták: az idei július nagyon száraz hónap volt. A csapadék országos átlaga a beérkezett adatok alapján mindössze 19,8 milliméter volt, ami 73 százalékkal elmarad az 1991-2020-as átlag 71,9 millimétertől. Így országos átlagban a hatodik legszárazabb július lett az idei a huszadik század kezdete óta.

Jelezték azt is, hogy az Alföldön sokfelé meghaladta a 23 Celsius-fokot a havi középhőmérséklet, kisebb körzetekben a 24 Celsius-fokot is elérte. Nyugaton és északon többnyire 21-23 Celsius-fok volt jellemző, míg 20 Celsius-fok alatti értékek csak az északi völgyekben és a magasabb hegyeken fordultak elő.

Ötven millimétert meghaladó havi csapadékösszeget kevés helyen mértek - jellemzően Zalában -, miközben az Alföldön sokfelé tíz milliméter sem esett. Volt olyan állomásuk is - például Zsadány -, ahol semmi csapadék nem hullott júliusban.

Főleg az Alföldön nagyobb területeken az idei lett a legszárazabb július 1901 óta - áll a közleményben.

(MTI)