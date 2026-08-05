Anyaország :: 2026. augusztus 5. 09:55 ::

Baka András is felkerült Magyar Péter elnökjelöltlistájára

Baka Andrással, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökével találkozott Magyar Péter miniszterelnök.

A kormányfő, aki szerdán a Facebook-oldalán megköszönte a beszélgetést, arról ír, hogy Baka András jogtudós, főiskolai tanár, az állam- és jogtudományok kandidátusa, az Államigazgatási Főiskola egykori főigazgatója, és két cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája.

Úgy fogalmaz, hogy Baka Andrást az alaptörvény 2011-es elfogadásakor, az uniós joggal ellentétesen távolították el a Legfelsőbb Bíróság éléről, ezt követően a Kúria tanácsvezető bírájaként dolgozott.

Baka András az európai jog és az alkotmányozási folyamatok egyik legelismertebb hazai szakértője, nemzetközi szinten jegyzett jogtudós - hangsúlyozza a miniszterelnök. "Volt miről beszélgetni" - zárja a bejegyzést.

(MTI)