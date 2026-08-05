Külföld :: 2026. augusztus 5. 10:41 ::

Tajvan tíznapos hadgyakorlatot kezdett, korlátozzák a lakossági mobilinternetet

Tajvan szerdán megkezdte éves tíznapos Han Kuang hadgyakorlatát, amelyen a hadsereg egy esetleges kínai támadás vagy tengeri blokád elhárítását gyakorolja.

A manőver részeként először tesztelik a mobilinternet szándékos lassítását is, hogy felmérjék a lakosság kommunikációs lehetőségeit egy kibertámadás vagy más válsághelyzet esetén.

A hadgyakorlaton több mint 20 ezer katona - köztük mintegy ötezer tartalékos - vesz részt. A haditengerészet és a parti őrség a létfontosságú tengeri útvonalak biztosítását, valamint az alapvető ellátmányt szállító hajók kísérését is gyakorolja, emellett drónok alkalmazását és az ellenséges drónok elleni védekezést is tesztelik.

(MTI)