Tajvan szerdán megkezdte éves tíznapos Han Kuang hadgyakorlatát, amelyen a hadsereg egy esetleges kínai támadás vagy tengeri blokád elhárítását gyakorolja.
A manőver részeként először tesztelik a mobilinternet szándékos lassítását is, hogy felmérjék a lakosság kommunikációs lehetőségeit egy kibertámadás vagy más válsághelyzet esetén.
A hadgyakorlaton több mint 20 ezer katona - köztük mintegy ötezer tartalékos - vesz részt. A haditengerészet és a parti őrség a létfontosságú tengeri útvonalak biztosítását, valamint az alapvető ellátmányt szállító hajók kísérését is gyakorolja, emellett drónok alkalmazását és az ellenséges drónok elleni védekezést is tesztelik.
(MTI)